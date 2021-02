Sigurdsson med mål og tre assist da Everton slo Tottenham i ellevill målfest

Everton skal spille kvartfinale i FA-cupen etter at Tottenham ble slått 5-4 i en usannsynlig målfest. Bernard ble matchvinner i ekstraomgangene.

Lagkaptein Gylfi Sigurdsson hadde allerede ett mål og en assist før han vakkert spilte fram Richarlison til 4-3 og så kanskje enda vakrere Bernard til 5-4 i det 98. minutt.

Tottenham tok tidlig ledelsen 1-0 og hadde tilsynelatende full kontroll. Flere gode redninger av keeper Robin Olsen holdt hjemmelaget inne i kampen, men så endret den dramatisk karakter med tre Everton-mål på åtte minutter mot slutten av første omgang.

José Mourinhos lag reduserte på overtid i første omgang og utlignet da midtstopper Davinson Sánchez for annen gang i kampen scoret etter et hjørnespark fra Son Heung-min.

Everton ga seg ikke. Gylfi Sigurdsson spilte fram Richarlison, som spurtet inn i feltet og fra spiss vinkel sendte ballen stolpe-inn i motsatt hjørne bak Hugo Lloris. Tottenham-spillerne ropte forgjeves på frispark til Tanguy Ndombélé i forspillet.

Et tredje Son-hjørnespark førte til at Harry Kane kunne gjøre 4-4 i det 83. minutt. Men Everton sparte det flotteste målet til sist og kunne juble til slutt.

Statistikerne hos OptaJoe fant raskt ut at det bare er sjette gang et lag med José Mourinho som trener har sluppet inn så mye som fire mål, og at det på 981 kamper i hans karriere aldri har skjedd at begge lag har scoret fire ganger. Ingen kan beskylde ham for å ha parkert bussen onsdag.

Moro fra start

Tottenham gikk voldsomt ut og kom til sjanser umiddelbart. I det 3. minutt knuste Sanchez hjemmeforsvarerne i lufta og stanget Sons hjørnespark i mål.

Olsen hadde flere gode redninger, mens Lloris også viste sin kvalitet da Dominic Calvert-Lewin kom til en stor sjanse. Men det skulle bli avslutternes kveld, ikke keepernes.

I det 36. minutt straffet Everton en pasningsfeil i gjesteforsvaret, og Calvert-Lewin satte inn 1-1 framspilt av Sigurdsson. To minutter senere var hjemmelaget i ledelsen da Richarlison skjøt mellom beina på Tobias Alderweireld og inn i hjørnet.

Så ble Calvert-Lewin felt av Pierre-Emile Højbjerg, og Sigurdsson gjorde 3-1 på straffespark i det 43. minutt.

Erik Lamela reduserte på overtid i omgangen da han brøt gjennom og kaldt overlistet Olsen.

Vendinger

Det vippet ytterligere Tottenhams vei da Mourinho byttet innpå Harry Kane, mens Carlo Ancelotti måtte se Calvert-Lewin halte av banen med skade. I det 57. minutt sto det 3-3 da Alderweireld fikk hodet på Sons hjørnespark, Olsen ga retur og Sanchez dyttet ballen i tomt bur.

Det var Everton som tok ledelsen igjen og som hadde sjanser til å punktere kampen, men i det 83. minutt skapte et Son-hjørnespark kaos i forsvaret igjen. Everton reddet på strek, men Son fikk ballen igjen og serverte et målgivende innlegg på hodet til Kane.

Mange trodde Tottenham ville avgjøre i ekstraomgangene, men Sigurdsson vendte bort to motspillere og fant Bernard i bakrom med et perfekt framspill. Gjestene maktet aldri å svare på 5-4-målet. Kane var nærmest, men Yerri Mina ofret seg og blokkerte hans skudd.

(©NTB)

Reklame Strømprisen med sjokkhopp - slik kutter du regningen