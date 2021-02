Rakitic scoret mot gamleklubben i semifinalen

Ivan Rakitic scoret mot sin tidligere klubb Barcelona og hjalp Sevilla til 2-0-seier i første kamp i den spanske cupens semifinale.

Kroaten jublet ikke etter at han fastsatte resultatet i det 85. minutt av onsdagens hjemmekamp.

Jules Koundé scoret ledermålet drøyt halvveis i den første omgangen.

Barcelona dominerte kampen og hadde de fleste sjansene, men ble straffet for defensive feil. Rakitics mål ble først vinket av for offside, men VAR viste at Samuel Umtiti var sto lenger inne. Umtiti hadde skyld også i det første målet da han ble passert av Koundé.

Barcelona hadde mange gode sjanser og mente seg også snytt for straffe da Jordi Alba gikk over ende i duell med Suso.

– Alle sier det skulle vært straffe, og ikke bare folk fra Barcelona, sa trener Ronald Koeman.

Lagene møtes til returkamp i Barcelona 3. mars. Torsdag spiller Athletic Bilbao mot Levante.

