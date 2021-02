Flertall i folket sier de støtter koronatiltak

Nesten en av fire, 23 prosent, mener myndighetenes tiltak mot koronasmitte er for strenge, men et flertall på 62 prosent er uenig.

Det kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion.

Når spørsmålet er om påkjenningen for det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares, svarer 23 prosent bekreftende. Det er like mange som mener tiltakene er for strenge.

Et flertall på 53 prosent er uenig i at påkjenningen nå er blitt for stor.

– Tross høyt tiltaksnivå og byrde for svært mange, blir det å fremstille folk flest som motstandere av tiltak feil, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at folk flest er villig til å gå langt for å unngå at pandemien forverrer seg, selv om det har sin pris. Et solid flertall av de yngre støtter også tiltakene, selv om nettopp de merker byrden mest.

I en måling gjort av Helsedirektoratet og publisert i VG onsdag kommer det fram at 59 prosent støtter tiltakene som er satt inn, og her er støtten lavest i den yngste aldersgruppen. På fire uker har tilliten sunket fra 70 prosent.

(©NTB)

Reklame Strømprisen med sjokkhopp - slik kutter du regningen