John Fredriksen-kontrollerte Seadrill søker konkursbeskyttelse i USA

Fredriksen-kontrollerte Seadrill har en gjeld på 48,3 milliarder kroner.

John Fredriksen er verdens desidert rikeste norskfødte person, med en anslått formue på 104 milliarder kroner. 77-åringen, som har kypriotisk pass, gikk av som Seadrill-styreleder i 2019 - men er fortsatt største eier i rigg-giganten med en andel på i overkant av 30 prosent.

Allerede sent søndag kveld varslet Seadrill gjennom en børsmelding at det søkte konkursbeskyttelse for sine asiatiske datterselskaper. Onsdag kveld fulgte selskapet opp med å søke tilsvarende beskyttelse for hele selskapet, men med noen unntak.

Har 5,5 milliarder kroner å gå på

Seadrill opplyser at det har en kontantkasse på 650 millioner dollar, om lag 5,5 milliarder kroner.

Administrerende direktør Stuart Jackson skriver i en pressemelding at selskapet derfor ikke behøver ekstra finansiering mens selskapet går gjennom en restrukturering under en beskyttelse av domstolen i Texas der søknaden om den såkalte «kapittel 11»-beskyttelsen ble levert inn.

– Vi jobber tett med våre aksjonærer for å sikre at vi oppnår et utfall som gir oss fleksibilitet til å overkomme bunnpunktene i vår industris sykluser, sier Jackson.

Andre gang på fire år

Det er andre gang på fire år Seadrill må be om konkursbeskyttelse. Sist var i 2017 da selskapet året etter kom ut av problemene etter en restrukturering.

Skipsreder John Fredriksen er største aksjonær i Seadrill gjennom selskapet Hemen Holding.

