Forskerne knuser krydder-myte

Hva er egentlig årsaken til at noen land krydrer maten mye mer enn andre?

Tidligere har man trodd at godt krydret mat har hatt en sammenheng med temperaturen i landet. I Thailand bruker man mer krydder enn i Finland- her er gjennomsnittstemperaturen mye lavere.

I flere år har forskere trodd at sterke kryddere som chilli har hatt en fordel ved å være antimikrobiell. Det vil si at det hemmer veksten eller dreper mikroorganismer som sopp, virus, bakterier og parasitter. Forekomsten av mikroorganismer i mat er større i varmere land. Denne teorien har nå blitt slått ned- eller som man sier på engelsk «debunked».

Det var Inverse- en nettside som dekker de siste nyhetene innenfor forskning, underholdning, spill og innovasjon- som skrev om dette først.

Et lag med forskere har sett på 33.750 oppskrifter i matkulturen til 70 forskjellige land. Oppskriftene inneholdt blant annet 93 forskjellige typer med sterkt krydder. Det de oppdaget var et stort nett med flere kulturelle korrelasjoner.

Den tidligere teorien er basert på det som heter Darwinistisk gastronomi. Det betyr at krydderbruken vil være styrt av menneskets tilpassing til miljøet man lever i. I dette tilfellet at sterke kryddere har hindret sykdommer som kommer fra mat i å smitte den som spiser det.

De oppdaget sære forklaringer

Forskerne oppdaget at det var flere korrelasjoner som kunne forklare tilstedeværelsen av sterke krydder i maten i varme land.

Et eksempel på dette var at det var flere trafikkulykker i disse landene og det samsvarte godt med mengden krydderbruk. Denne teorien samsvarte faktisk bedre enn at det var for å drepe bakterier i maten i disse landene. Samtidig er dette en forklaring som de fleste skjønner at ikke er reell.

Flere spørsmål enn svar

I noen tilfeller så kommer det frem flere spørsmål enn svar år man forsker på noe. Dette er i følge Inverse ikke nødvendigvis en dårlig ting. I dette tilfellet fant man ut at man ikke kan forklare bruken av krydder med temperaturen i landet som bruker det. Man fant derimot andre forklaringer, som allikevel ikke ga like god mening som temperaturen.

De slår fast at det er en større assosiasjon mellom krydder, helse og fattigdom. Samtidig er det også store utfordringer når man skal tolke mønstre i menneskets kulturelle variasjon, om man ser på det evolusjonære trykket i kulturen. Denne forskningen fant ikke noe klart svar på hvorfor det brukes mer krydder i varme land, og teorien vi tidligere har støttet oss på vet vi nå at ikke holder vann.

