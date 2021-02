Aldri før har østlendinger måttet betale mer for strømmen enn i morgentimene torsdag.

Torsdag morgen kostet Oslo-strømmen, altså strømmen som selges i østlandsområdet, mer enn noen gang før. Mellom klokka 8 og 9 kostet forbruket ditt 2,44 kroner per kilowattime. Inkludert merverdiavgift blir spotprisen alene da på 3,05 kroner - det viser markedsdata fra Nordpool.

- Tar du med nettleie og offentlige avgifter på rundt 30 øre hver pluss moms, blir det godt over tre kroner. Og så skal jo kraftselskapene ha litt påslag, sier analysesjef Tore Reier Lilleholdt i Wattsight.

Prisen er ikke like stiv i hele landet. Det skyldes ulikt press i forbruket, ulik kapasitet i forhold til etterspørselen og ulike balanser av import og eksport. Mens timeprisen ligger på 2,44 kr i Oslo og Bergen, betaler sørlendingene 1,40 - lenger nord i landet ligger prisen på drøyt 50 øre.

- Timeprisen for Oslo-området er rekord, men dagsprisen var noen ganger høyere i 2010.

- Får ikke produsert nok

Forklaringen er enkel. Været i desember ga oss strømpriser på rundt 15 øre per kilowattime, mens snittet i januar har ligget på 55 øre.

- Vi har den kaldeste vinteren siden 2010. Og samtidig øker forbruket kraftig - det er derfor man blir advart mot å lade elbilen om morgenen. Selv om det er vann i magasinene, er ikke kapasiteten til å få vannet gjennom anleggene høy nok til å matche etterspørselen. Og da presses prisene oppover. Sånn sett er dette et ganske velfungerende marked, sier Lilleholdt.

Kombinasjonen av lite vind og kaldt vær er dermed oppskriften på høye strømpriser - mangel på vind i Europa gjør at det ikke kommer vindkraft på markedet til å avdempe presset i markedet.

- Sånn har det alltid vært

At Norge har kabler mot Europa har lite å si for prisen når været er så kaldt, mener analytikeren:

- Det er ikke kablene som gir disse prisene. Det har alltid vært prissvingninger i Norge etter været. En mild vinter, som i fjor, gir lav pris, kald vinter gir høy pris. De ekstreme toppen skyldes knapphet i produksjonen som gjør at aktørene må ta ekstra risiko for å sikre nok kapasitet - da blir det ekstra dyrt, og ekstremt dyrt når de siste dråpene skal produseres.

Selv om man ikke gjør noe utenom det vanlige som forbruker, blir strømmen merkbart dyrere:

- Vi bruker mye mer strøm. Skal du ha samme temperatur i rommet, er jo det mye dyrere nå - forbruket går i taket uten at det egentlig merkes på komforten.

Advarer mot fastpris

På Nettavisens Facebook-side har flere strømkunder tatt til orde for å bytte til fastpris, i stedet for spotpris (der man betaler den faktiske prisen på strømbørsen time for time - det er dette de fleste strømkunder har).

Men selv om prisene tidvis er skyhøye denne kalde vinteren, er det ikke et godt alternativ å bytte fra spotpris til fastpris, mener ekspert. Anders Lie Brenna, redaktør for Enerwe.no, som skriver om energibransjen, er krystallklar på dette:

– Nei. Fastprisavtale er å vedde på at du kan mer om strømmarkedet enn strømselskapene. Det kan du ikke! De som gikk inn på fastpris på feil tid, gikk glipp av fantastiske strømpriser i fjor. Du kan være heldig, men da er det kun flaks. Fastpris er en risiko, og derfor tar strømselskapene seg ekstra betalt for den risikoen, sa Brenna til Nettavisen da det var rekordhøye priser i starten av februar.

