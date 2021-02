Franske meteorologer: Gir Norge skylden for kulda

- En antisyklon over Norge har skylda, hutrer franske meteorologer.

OSLO (Nettavisen): Briter, tyskere og franskmenn hutrer i snø og tosifrede minusgrader og opplever noe som kunne vært en norsk finbulvinter verdig. I landsbyen Braemar falt temperaturen til 22,9 minus torsdag, det kaldeste de har opplevd der siden 1995.

Nå peker franske meteorologer på norske forhold som forklaring på Europa-kulda.

Antisyklon over Norge

Fenomenet kalles antisyklon, og det er nettopp det som nå gjør seg gjeldende over Sør-Norge og dytter kald luft nedover på kontinentet.

- En antisyklon som ligger over Norge leder en østlig strøm over den nordlige delen av Frankrike, og bringer kald luft, skriver franske meteorologer i Météo-France på Twitter torsdag.

Der har de følgende noteringer på en kjølig torsdag morgen: Minus 16,3 i Buhl-Lorraine, minus 13,5 i Rueil, minus 12,3 i Strasbourg-Entzheim og minus 12,2 i Fontainebleau.

Varer til ut i neste uke

- Jo, det er riktig, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane til Nettavisen.

- En antisyklon er det samme som et høytrykk, og det er dette store systemet vi har over hele Sør-Norge nå. Der ligger det og roterer med klokken, og det bringer østavind og kald luft inn over Frankrike.

- Og hvor lenge kan vi regne med å ha dette høytrykket over Sør-Norge med kaldt og fint vær her?

- Det vil nok ikke endre seg før ut i neste uke. Det er et stykke fram i tid, så vi har vært forsiktige med å si noe sikkert foreløpøig, svarer meteorologen.

