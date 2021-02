Har høye ambisjoner videre.

Følg pressekonferansen direkte fra klokken 13.15 her:



- Målet er at alle over 18 år skal være ferdigvaksinert til sommeren. Det vil si alle mellom 18 og 64 år fram mot «midsommar». Foreløpig har vi passert over 400.000 vaksinerede i Sverige, sa sosialminister Lena Hallengren.

- Flere myndigheter har fått oppdrag om å gjennomføre informasjonskampanjer, men jeg kan si at vi ligger jevnt med andre EU-land, sa hun videre.

Hun fikk spørsmål om forsinkelser i leveransene i starten av 2021, men virket ikke bekymret over det.

- Vi kan innrømme at vi har hatt innkjøringsproblemer, men så lenge vi får leveransene vi har blitt lovet, så skal ikke dette være problem. Sverige og Danmark har sagt de skal klare å vaksinere den voksne befolkningen innen sommeren, og det er fortsatt målet vårt, sa Hallengren.

- Sverige og Danmark er kanskje de to landene som har de høyeste ambisjonene, var den krystallklare meldingen fra sosialministeren.

- Må ikke bli en «hvilepute»

Johan Carlson. generaldirektør i Folkhälsomyndigheten, var klar og tydelig på at vaksineringen ikke må bli en «hvilepute».

- Det er fortsatt en stor risiko for en tredje bølge. Det er ingen åpninger for lettelser nå. Derfor må de mest sårbare grupper stå først i køen, sa han.

- Vi ligger bra til med vaksineringen og er fortsatt i rute, men det er problematisk at vi har hatt noen forsinkelser i leveransene, men her må vi bare jobbe videre og det tror vi skal løse seg, la Carlson til.

3,5 millioner fram til sommeren

Sveriges vaksinekoordinator i EU, Richard Bergström, som også forhandler vaksiner for Norge, sa følgende om Pfizer-vaksinen.

- Vi tror at 3,5 millioner svensker kan ha fått Pfizer-vaksinen til sommeren, opplyste han.

- Den store avtalen med Pfizer ligger på regjeringens bord for godkjennelse nå. Og det blir viktig for at det blir store volumer på våren, la han til.

Flere vil melde seg på

Han nevnte at Sverige har godkjent tre vaksiner hittil, men at det kommer en ny kandidat i mars.

- Vi har godkjent Pfizer, Moderna og AstraZeneca nå, men vi tror at Johnson & Johnson vil bli godkjent i løpet av mars. Denne vaksinen krever bare én dose, og skal beskytte mot sykdom og død. Vi har også andre avtaler på gang, sa Bergström.

Han forsikret om at Moderna-forsinkelsen, som rammer både Sverige og Norge, ikke vil ha si noe i lengden.

- De øker produksjonen nå, men de har fått streng beskjed om å si ifra tidligere, hvis de vet at leveransene blir forsinket, fortalte vaksinekoordinatoren.

Reklame Løpesko 2021 – få oversikt over alle nyhetene