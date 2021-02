Ny episode av podkasten «Fysisk for psykisk».



Dette er en episode litt utenom det vanlige, hvor jeg ønsker å invitere dere med på en helt ærlig og ufiltrert tankereise i Siljes verden. Dette er min måte å lage en inngangsdør på, og skape et rom for forståelse og åpenhet.



Du finner også podkasten i Spotify og Apple Podcasts.



«Selv om jeg er redd, betyr det ikke at jeg ikke skal prøve. Selv om jeg ikke alltid føler meg god nok, betyr det ikke at jeg er mislykket. Jeg er bare et menneske, det er vi alle.»

