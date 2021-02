Barnevernet lot jente overnatte hos overgriper

Barnevernet visste at jenta ble gitt hasj og deretter voldtatt. Likevel lot de henne overnatte hos stefaren.

I en nylig avsagt dom i Oslo tingrett, blir Oslo kommune frikjent for ikke å ha gjort nok for å beskytte jenta mot sin stefar. Retten har frikjent kommunen, fordi den i tilstrekkelig grad ikke klarer å plassere skyld hos enkeltpersoner i Oslo kommune.

Retten mener likevel at barnevernet som helhet har opptrådt uforsvarlig. Blant annet lot barnevernet jenta overnatte hos faren etter at hun hadde forklart seg om voldtekt til politiet.

Statsadvokat Asbjørg Lykkjen opplyser til Nettavisen at påtalemyndigheten vurderer å anke dommen. Nettavisen har kontaktet Oslo kommune for kommentar, og vil oppdatere denne saken når kommentarer foreligger.

Historie med seksuelt misbruk

Stefaren ble i 2017 dømt til 12 års fengsel for å ha seksuelt misbrukt henne over lengre tid.

Dommen i Oslo tingrett, der Oslo kommune blir kraftig kritisert, men frikjent, legger følgende hendelsesforløp til grunn:

Flere år før hendelsene i 2015 og 2016, hadde jenta fortalt sin daværende fostermor at hun hadde blitt misbrukt av stefar. Saken ble etterforsket, men henlagt. Riksadvokaten presiserte imidlertid at henleggelsen ikke betydde at jenta snakket usant, men at det ikke forelå tilstrekkelig bevis til at stefaren kunne dømmes. Dette ble sist presisert i et brev til barnevernet i Oslo i juni 2015.

Høsten 2015 hadde den unge jenta rømt flere ganger fra ulike institusjoner. Hun hadde da blant annet vært hos sin mor og stefar. I starten av 2016 uttrykte hun ønske om å gjenoppta kontakt med moren. Det ble inngått avtale om at hun skulle møte moren med tilsyn, og at hun ikke skulle overnatte. Årsaken var blant annet tidligere historikk med overgrep.

Rusmisbruk og overnatting

Etter hvert ble disse besøkende utvidet til også å gjelde overnatting. Dette til tross for at personalet på institusjonen der hun bodde, merket at hun røyket hasj både på institusjonen og på besøk hos mor og stefar.

Våren 2016 var jenta selv fortvilet over sin egen situasjon, og ønsket å snakke med barnevernet om rusproblemer og spiseforstyrrelser. Jenta selv møtte ikke på bekymringsmøte i den sommeren, men tillitspersoner rundt henne fortalte barnevernet at jenta hadde fortalt at stefaren forsynte henne med hasj.

Likevel iverksatte ikke barnevernet tiltak for å stoppe samværet. En av jentas tillitspersoner klaget inn barnevernet til fylkesmannen fordi barnevernet lot henne overnatte hos en mann som trolig hadde forgrepet seg på henne noen år tidligere, og som nå forsynte henne med hasj.

Avviste bruk av tvang

I tilsvar til fylkesmannen skrev barnevernet at jenta hadde vært daglig hos sin mor i perioder, og også overnattet noen dager. Barnevernet fremhevet at hun hadde en positiv utvikling og at hun hadde sluttet å rømme, at hun forholdt seg til avtaler og gikk på skole. Fylkesmannen konkluderte senere med at det ikke forelå brudd på lov eller forskrift i håndteringen av saken.

Under et nytt bekymringsmøte i august 2016 avviste barnevernet at tvang kunne brukes, men avtalte at samvær med mor bare skulle skje på dagtid, uten overnatting.

I begynnelsen av september sendte institusjonen som jenta bodde på en bekymringsmelding til barnevernet, der de fortalte at jentas mor var innlagt på sykehus, men at jenta selv fortsatte å besøke stefaren alene.

Kort tid senere ble jenta konfrontert av helsesykepleier ved sin skole om at hun besøkte stefar alene. Jenta fortalte da at stefaren under hvert besøk ga henne hasj, og deretter misbrukte henne seksuelt. Helsesøster varslet politiet, og jenta forklarte seg i avhør samme dag.

Misbrukt etter politiavhør

Samme dag skrev barnevernet et notat der det gikk fram at jenta nå skulle fotfølges for å beskytte henne. Likevel besøkte jenta sin stefar ytterligere to ganger, der hun fikk hasj og ble utsatt for nye overgrep. Jenta fortalte dette til helsesøster, og helsesøster tok kontakt med barnevernet.

Der fikk hun opplyst at tiltak var iverksatt for at nye overgrep ikke skulle skje. Dagen etter snakket helsesøster igjen med jenta. Da var hun igjen på vei til sin stefar. Helsesøsteren ringte da politiet og varslet om situasjonen. Politiet rykket ut og pågrep stefaren. Jenta ble da sendt til voldtektsmottaket.

Miljøterapeuten som hadde kjørt jenta til møtene med stefaren, forklarte at han var usikker på om det ble iverksatt tiltak, og at han uansett ikke hadde fått noen instrukser om å stanse henne fra å dra hjem til sin mor og stefar.

Barnevernet får kritikk

Etter at stefaren ble pågrepet og siktet for seksuelle overgrep, gjorde fylkesmannen en fornyet vurdering av barneverntjenestens arbeid med jenta fra januar 2015 til februar 2016. Fylkesmannen konkluderte nå med at barneverntjenesten hadde forholdt seg passiv og ikke gitt forsvarlig tilbud.

Oslo tingrett skriver: «Retten har med dette som bakgrunn og etter en samlet bevisvurdering konkludert med at det er bevist utover enhver rimelig tvil at barneverntjenesten ved Bydel Alna, og tilhørende institusjoner, grovt har brutt sin tjenesteplikt etter barnevernloven».

Retten poengterer at barneverntjenestens passivitet har vært forankret i faglige vurderinger, og at ønsket har vært å vektlegge jentas medvirkning og selvbestemmelse, noe tjenesten også er forpliktet til etter barnevernloven. Fordi jenta nærmet seg myndig alder, hadde barnevernet prioritert minst mulig inngrep.

Derfor ble Oslo kommune frifunnet

«Retten mener allikevel at barneverntjenestens vurderinger fremstår som uforsvarlige» skriver tingretten og peker på at jenta selv hadde fortalt om rusmisbruk og at hun fikk hasj av stefaren. Barnevernet var også kjent med at hun tidligere hadde blitt misbrukt av sin stefar. Likevel lot de henne overnatte hos ham, uten å vurdere hvilke risiko som lå i dette.

Når Oslo kommune blir frifunnet, er det fordi domstolen ikke finner enkeltpersoner i etaten som med forsett har brutt loven. Hvis man skulle funnet slike enkeltpersoner, så måtte disse fått anledning til å forsvare seg, og det har de ikke fått.

«Uskyldspresumsjonen innebærer etter rettens syn at domstolen ikke kan konstatere straffeskyld for personer som ikke har vært tiltalt i saken, og i alle fall ikke uten at vedkommende er gitt sine minimumsrettigheter etter artikkel 6 nr. 3. De personene forsettet eventuelt skulle vært vurdert mot i denne saken har blant annet ikke blitt representert med en forsvarer under hovedforhandlingen. En konsekvens av dette er at retten ikke kan konkludere med at bestemte enkeltpersoner har handlet på vegne av Oslo kommune og forsettlig brutt straffeloven § 171.» står det i dommen.

