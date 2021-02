Reagerte på idrettsprofilens oppførsel: - Noe av det flaueste og styggeste jeg har hørt

Flere vitner fortalte torsdag om episoder med den volds- og voldtektstiltalte idrettskjendisen som har gjort sterkt inntrykk på dem. Mannen fikk samtidig støtte fra tidligere samboer og bekjente.

Torsdag fortsatte rettssaken mot den tidligere idrettsprofilen i Nedre Romerike tingrett. Mannen, som nå er i 40-årene, er altså tiltalt for fysisk og psykisk mishandling av sin daværende kone over en lang periode.

Den tidligere idrettsutøveren er i dag fortsatt ansatt i et idrettslag på Østlandet.

Nettavisen har vært i kontakt med klubben, men den ønsker ikke å svare på spørsmål om hvordan den opplever saken eller hva som vil skje med mannens ansattforhold ved en eventuell dom.

Torsdag var det tiltaltes sjef som inntok vitneboksen i Nedre Romerike tingrett. Der fortalte han at han har kjent og hatt en relasjon til tiltalte helt siden slutten av 80-tallet.

- Han er en blid, positiv og god kollega som alltid har en kommentar på lur. Jeg har aldri hørt et vondt ord om han, sa den klubbansatte.

Reagerte på lønnsprat

Hans inntrykk har hele tiden vært at tiltaltes tidligere ekteskap har var helt ordinært, og han ikke har lagt merke til noe spesielt på noen som helst måte.

Han fortalte imidlertid at han stusset litt på den fornærmede kvinnens oppførsel da paret var en del av 50-årslaget hans for en tid tilbake.

- Da kom hun bort til meg sent på kvelden, og jeg vet ikke hvordan man skal tolke det. Men da sa hun at hun synes tiltalte tjente litt lite, og at han burde tjent mer i den rollen han hadde. Hun sa at han tjente dårligere enn henne, og at det var litt rart. Jeg ble overrasket, men sa at man har de lønningene man har, og at man må levere deretter, fortalte han.

I vitneboksen fortalte sjefen at tiltaltes arbeidsinnsats etter hvert ble påvirket av at forholdet til kvinnen utviklet seg til å bli en konflikt.

Han mener bruddet mellom dem i 2018 påvirket tiltaltes arbeidsinnsats i merkbar grad.

- Det er ingen tvil om at det forstyrret ham i jobben de siste årene. Han har ikke levert 100 prosent av det man kunne forvente og som han er kjent for. Det gikk ut over den jobben han skulle gjøre for klubben, sa han.

Tiltaltes sjef: - Sjokkerende

Mannen fortalte at han tidlig ble informert av kollegaen om at han var anmeldt av ekskona, men at han ikke fikk vite innholdet i anmeldelsen.

Sjefen innrømmet i vitneboksen at saken har preget både han og klubben de jobber i.

- Det var en veldig sjokkerende anmeldelse. Jeg trodde ikke det kunne være mulig, sa han.

En god venninne av den fornærmede kvinnen inntok så vitneboksen. Hun kjente kvinnen godt fra før, og ble etter hvert også godt kjent med den tiltalte underveis i forholdet.

Hun fortalte at hun fort fikk et godt inntrykk av tiltalte, som hun oppfattet som snill og morsom.

Men hun hadde også en rekke eksempler på oppførsel hun ikke satte pris på etter hvert som ekteskapet mellom venninnen og tiltalte forløp.

- Tydelig at det var en farlig situasjon

En hendelse hun vitnet om skal ha skjedd på sommeren 2003, helt i starten av forholdet mellom partene.

Vitnet, som var ute og koste seg med noen venner i festlig lag, skal da ha fått en opprørende telefon fra kvinnen.

- Hun var veldig redd og ba om å bli hentet. Jeg tror vi var fire stykker som tok en maxitaxi opp til henne, og da vi kom kjørende så vi NN (kvinnen) komme løpende mot oss med tiltalte som løp etter henne, hakk i hæl, innledet hun.

Hun mener det var tydelig med en gang de kom frem at det ikke var noe bra situasjon som var i ferd med å utløpe seg.

- Hun løp så fort hun kunne for å komme seg bort fra ham. Det neste jeg husker er at vi åpnet taxidøra, og noen av guttene som var med hoppet ut av taxien og stoppet NN (tiltalte), mens jeg og min eksmann fikk tak i NN (kvinnen) og fikk henne inn i taxien. Vi lukket døra og dro av sted med en gang. Hun var tydelig redd, og jeg var redd, for det var en ekkel og skremmende episode, sa vitnet.

- Det var tydelig at det var en farlig situasjon, la hun til.

Hun understreket i vitneboksen at tiltalte har mange gode sider, men at han også har negative egenskaper, noe hun mener er helt naturlig hos alle mennesker.

- Men jeg har sett noen sider av ham som har vært tankevekkende, og som kanskje burde ha vært mer tankevekkende enn det som var der og da. Han blir veldig sint og veldig sjalu, sa hun.

Kvinnen fortalte at hun og eksmannen lenge var et godt vennepar av de to partene i retten.

De skal blant annet ha vært på ferie sammen, og det var i forbindelse med et cruise i Karibien i 2007 at det skal ha oppstått en annen situasjon vitnet stusser veldig over.

- Ble sjokkert da jeg hørte hva han sa

Mens de tok en drink i en pianobar den kvelden skal vitnet ha lagt merke til at den tiltalte mannen plutselig bøyde seg mot sin daværende kone og sa noe til henne.

- Jeg fikk det ikke helt med meg hva han sa, men han sluttet ikke, han fortsatte å mumle noe til henne. Da bøyde jeg meg fremover for å høre hva han sa, og da hører jeg at han sitter og sier «jævla hore» til henne. Det gjentok han flere ganger til NN (kvinnen). Jeg ble ganske sjokkert da jeg hørte hva han sa, sa vitnet.

Det tok ikke lang tid før tiltalte, ifølge vitnet, skal ha begynt å si det samme med hevet stemme uten å gjøre forsøk på å skjule det.

- Jeg er glad 95 prosent av de som var på den båten var amerikanere og ikke skjønte hva som ble sagt, for det var noe av det flaueste og styggeste jeg har hørt noen si. Det var aggressiv oppførsel, og han sa masse andre ting også. Til slutt gikk de og la seg tidlig, for det var så dårlig stemning, fortalte hun.

Dagen etter skal tiltalte ha lagt seg helt flat.

- Han gråt og ba om tilgivelse. Vi skulle jo være på ferie i flere dager til, så da tilga vi ham for å prøve å bevare stemningen resten av ferien, sa vitnet.

Kvinnen fortalte i retten at det etter hvert dukket opp flere situasjoner som gjorde henne opprørt.

Bortforklarte synlige skader

Hun vitnet også om at hun flere ganger har observert sår og skader hos den fornærmede kvinnen – som hun den gangen forklarte bort med ulike unnskyldninger.

- Jeg har sett en blåveis. Vi satt ute på en fest da hun kom, jeg husket hun hadde en stor blåveis på øyet. Da sa hun at det ikke var noe å bekymre seg for, hun hadde bare fått taxidøra i ansiktet da tiltalte åpnet den. Det hørtes sannsynlig ut, så jeg tenkte ikke noe mer over det. Nå i ettertid har jeg sett alle arrene hun har i hodebunnen, sa vitnet.

Den samme opplevelsen hadde et annet vitne tidligere denne uken. Da forklarte en annen venninne av den fornærmede følgende om samme situasjon:

- Det var en fest på sommeren. Tiltalte og NN (kvinnen) kom litt senere den kvelden, og jeg husker hun hadde på seg solbriller. Da hun tok dem av seg hadde hun en blåveis. Hun forklarte det med at hun hadde blitt truffet av en bildør ved et uhell, sa vitnet.

En tredje venninne som har hatt kontakt med både den tiltalte og fornærmede siden de ble sammen på starten av 2000-tallet inntok også vitneboksen torsdag og fortalte om flere episoder der kvinnen hadde synlige skader og sår.

- Jeg har sett at NN hadde en kjempestor Donald-leppe en gang. Da forklarte hun det med en restylane-injeksjon som gikk galt. Jeg husker leppa var så stor at den gikk helt opp til nesetippen. Jeg kjøpte egentlig den forklaringen. En annen gang hadde hun et stort merke på nesa, og hun bortforklarte det på en sånn måte at jeg trodde henne, sa vitnet.

- Ikke et unormalt temperament

En tidligere samboer av tiltalte vitnet også i retten torsdag. De var sammen i rundt fem år og bodde sammen i ett av dem.

I løpet av perioden hun var kjæreste med tiltalte merket hun ikke noe til aggressiv eller truende oppførsel fra ham.

- Han hadde ikke et unormalt temperament, men han var mer sjalu enn normalt. Han hadde et problem med det. Da ble han opprørt og lei seg, han kunne også bli sint, men jeg husker det ikke som truende eller aggressiv oppførsel, sa vitnet.

- Han kunne bli sint? spurte aktor Anne Allum.

- Han kunne nok bli hissig på grunn av sjalusi, men ikke på meg. Heller på andre hvis vi var ute på byen, sa den tidligere samboeren.

Torsdag var det også en kvinnelig bekjent av tiltalte som vitnet i retten. Hun hadde det hun beskrev som en «liten flørt» med den tiltalte mens han i 2013 var i et forhold med kvinnen som nå anklager ham for mishandling.

Hun vitnet om at hun aldri hadde opplevd noen ubehageligheter fra tiltalte, og nektet for at de hadde hatt seksuell omgang mens han var gift, selv om mannen selv skal ha ønsket det.

Mannen nekter altså straffskyld for alle tiltalepunktene. Forklaringene til partene spriker fullstendig om de mest sentrale spørsmålene.

Rettssaken skal etter planen fullføres fredag 12. februar denne uken.

Nettavisen følger saken i retten og kommer tilbake med mer.

Les mer om saken her:

Les mer Idrettsprofilens nye samboer i SMS: - Du er syk

Les mer Hevder idrettsprofilen truet familiemedlem med vold: - Da tenkte jeg at «nå er det ikke noe tvil lenger»

Les mer Idrettsprofilens far: - Vi er i sjokk og veldig preget av dette

Les mer Idrettsprofil fikk SMS av sin daværende kone: «Jeg har aldri bedt om å bli banket eller voldtatt av deg»

Les mer Idrettsprofil forklarte seg om påstått mishandling av ekskona: - Hun skal ta hevn fordi jeg gikk fra henne

Les mer Hevder hun ble mishandlet av idrettsprofil i årevis: - Tenkte jeg var med i en film

Reklame Løpesko 2021 – få oversikt over alle nyhetene