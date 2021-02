Føler seg sviktet av Trump og patriotene: - Jeg kjøpte en løgn, og jeg angrer på alt

- Ingen av patriotene står opp for meg.

NEW YORK (Nettavisen): Det sier Jenna Ryan, den etter hvert berømte eiendomsmegleren som tok en privat jetfly til Washington og ulovlig tok seg inn Kongressen, en hendelse som nå danner grunnlaget for riksrettssaken mot Donald Trump.

Se direktesending fra Senatet fra klokken 18 norsk tid her:

I et intervju med Washington Post sier Ryan at hun nå føler seg sviktet av både presidenten og patriotene som hun trodde på, da hun dro til Washington for å protestere.

- Det er pinlig

- Jeg kjøpte meg inn i en løgn, og løgnen er løgnen, og det er pinlig, Jeg angrer på alt, ser Ryan til Washington Post.

Eiendomsmegleren fra Texas ble kjent i USA da hun i forbindelse med stormingen av kongressen, hadde lagt ut bilder av seg selv og vennen som tok et privat jetfly til Washington for protestere.

Under selve stormingen av Kongressen la hun også ut flere bilder av seg selv på Twitter, i tillegg til at hun ble fanget opp av kamera når hun tok seg inn i selve kongressbygningen.

På et av bildene Ryan la ut å Twitter, og som hun nå har slettet, står hun utenfor kongressen ved en vindu som er knust.

- Et vindu ved Kongressen. Og hvis mediene ikke slutter å lyve om oss, kommer vi etter studioene deres, skrev Ryan på Twitter.

- En av de beste dagene i mitt liv

På Twitter la hun også ut meldinger om hvor stolt hun var for å delta i demonstrasjonene og stormingen.

- Vi stormet nettopp hovedstaden. Det var en av de beste dagene i mitt liv, skrev Ryan.

Se de sjokkerende videobildene av stormingen her:

Men nå har pipen derimot fått en annen lyd.

Kontaktet Trump for benådning

15. januar, ni dager etter selve stormingen, ble Ryan arrestert og siktet for to føderale forseelser, for bevisst å ha tatt seg inn i regjeringsbygning uten lov, og for ordensforstyrrelse.

Ryan skapte også overskrifter da det ble kjent at hun var en av dem som i ettertid tok kontakt med daværende president Donald Trump og ba om benådning for det hun hadde vært med på.

Men Trump fikk hun aldri noe svar av.

Hevder hun ble påvirket av Trump

Ifølge Ryan var det Donald Trump som fikk henne og venner til å forlate hotellrommet i Washington og delta i den kontroversielle stormingen.

Til avisen sier Ryan at hun aldri hadde til hensikt å delta i stormingen, men at hun og vennene lot seg rive med da de satt på hotellrommet og så at Trump ba dem om å «kjempe som faen», skriver avisen.

Disse uttalelsene fra Donald Trump under talen foran Det Hvite hus 6. januar i år, er et viktig bevis i den pågående riksrettssaken mot Donald Trump.

Se Trumps uttalelse her:

Til Washington Post sier Ryan at hun nå føler seg sviktet av alle patriotene.

- Ingen av patriotene står opp for meg. Jeg er en skikkelig skurk. Jeg var der nede basert på det presidenten min sa: «Stopp tyveriet». Nå ser jeg at det hele var over ingenting. Han dro oss bare ned der for å få et ego-boost. Jeg dro ned for å stille opp for ham, sier Ryan.

Washington Post har også gjort en gjennomgang av økonomien til de som nå er siktet etter stormingen. Den viser at rundt 60 prosent av de siktede hadde opplevd finansiell problemer som konkurser, tvangssalg, ubetalte skatt eller betydelig gjeld.

Jenna Ryan innrømmer overfor avisen at hun var en av dem som hadde finansielle problemer, og at hun etter hvert ble påvirket av medier på høyresiden og konspirasjonsteoriene fra QAnon.

Torsdag kveld fortsetter riksrettssaken mot Donald Trump i Senatet. Aktoratet skal nok en dag argumentere for at han er skyldig i å ha oppildnet til opprør.

