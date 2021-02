Rekordmange sjåfører blåste rødt i fjor.

Aldri før har så mange blitt tatt for ruskjøring som i 2020. Det ble kjent mot slutten av fjoråret. Rekorden kom til tross for at det av smittevernhensyn har vært færre ruskontroller enn vanlig.

I forbindelse med den dystre rekorden har alkovettorganisasjonen Av-og-til utført en undersøkelse på hvor mange nordmenn som har vært bekymret for at noen av de som står dem nært skal bli utsatt for en bilulykke.

Tallene viser at mer enn 8 av 10 er eller har vært bekymret for dette.

– Det er grunn til å være redd, sier generalsekretær i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud til Nettavisen.

Les også: - Bruce Springsteen tatt for promillekjøring

– Hvert år mister vi 100 personer i trafikken, og alkoholpåvirkning er en stor del av statistikken. Om du ikke tenker på deg selv når du fører bil uten å vite om du har alkohol i blodet, tenk på dem rundt deg. De som er bekymret, og som kan miste noen som følge av dine valg den ene gangen, legger hun til.

– Paradoks

Undersøkelsen viser også en markant kontrast. Mens 93 prosent av alle kvinner oppgir at de er eller har vært bekymret for å miste sine nære i trafikken, er det bare 76 prosent av alle menn som oppgir det samme, selv om det nettopp er menn som står desidert høyest på både ulykkes- og alkoholstatistikken.

– Det er oppsiktsvekkende og et paradoks at såpass mange menn ser ut til å undervurdere risikoen i trafikken. Jeg er redd for at den holdningen de viser i undersøkelsen, gjenspeiler seg i deres handlinger i trafikken. 7 av 10 som døde i trafikken i fjor er menn, og 9 av 10 rusanmeldte i trafikken er menn, sier Eriksrud.

– Samtidig handler ikke risiko i trafikken bare om dine ferdigheter og dine valg. Det handler også om hvem du møter i trafikken. Når 14 000 kjøreturer gjennomføres i alkorus hver dag er promillekjøring en sikkerhetsutfordring man må ta på alvor.

Les også: Vinterferien rett rundt hjørnet – skibransjen håper på god aktivitet

Vinterferie

Hun er spesielt bekymret nå før vinterferien:

– Utfartshelger er en risikosituasjon i trafikken, noe også politiet er opptatt av. Det er flere på veiene, og mange som er stresset for å komme frem. I tillegg er det nå om vinteren ofte mer utfordrende vær og kjøreforhold. Plusser du på promille blir det fort svært farlig.

Les også: Dette kan en «hvit måned» gjøre med kroppen (+)

– Vi oppfordrer alle på vei til hytter og fjell til å være ekstra observante, og varsle politiet dersom de ser mistenkelig og farlig kjøring, sier generalsekretæren i Av-og-til.

14.000 bilturer

FHI har tidligere estimert at det hver eneste dag gjennomføres rundt 14.000 norske bilturer der føreren har alkohol i blodet over straffbarhetsgrensen.

– Vet vi noe om hvorfor så mange som 14.000 bilturer hver dag gjennomføres i alkorus?

– Har du promille blir du mer risikovillig og mer impulsiv. Samtidig reagerer du tregere, og blir dårligere til å vurdere konsekvenser. Det er en farlig miks! Vi vet at mange av de 14 000 turene gjennomføres av gjengangere, og mange av disse har også et problem med alkohol, sier Eriksrud til Nettavisen.

Norsk debatt: Dropp å kjøpe alkohol til ungdom

– Men mange kjøreturer gjøres også med dagen derpå-promille, som er et alvorlig problem. Alt for mange venter for kort tid før de setter seg bak rattet. Og for tryggheten i trafikken spiller det ikke rolle hvor du har fått promillen fra – bare at de som kjører med promille tar en stor risiko på vegne av seg selv, og andre på veien.

Reklame Nå kommer det 700 enheter av den geniale tredemøllen til Norge