Sju siktet for terrorplaner i Danmark

Sju personer er pågrepet og siktet for terrorplaner i Danmark.

En større politiaksjon ble gjennomført på Sjælland fra 6. til 8. februar, opplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Sju personer er varetektsfengslet og siktet for å ha planlaget eller medvirket til forsøk på terrorangrep.

Påtalemyndigheten mener de pågrepne har skaffet seg våpen og ingredienser til sprengstoff – eller medvirket til dette.

Ytterligere seks personer med tilknytning til saken vil torsdag bli framstilt for varetektsfengsling. I tillegg er én person pågrepet i Tyskland.

PET opplyser at de har samarbeidet godt med tyske myndigheter i etterforskningen av saken.

Også tysk påtalemyndighet har opplyst om pågripelser i Danmark. Det skriver avisa Sjællandske Nyheder, som siterer den tyske avisa Volksstimme.

Påtalemyndigheten i byen Naumburg opplyser at det i helgen ble utstedt arrestordre mot tre menn med bakgrunn fra Syria. To av dem ble senere pågrepet i Danmark. Her skal også kjemikalier ha blitt beslaglagt.

