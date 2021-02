Politiet går ut med navn på de to som ble funnet tirsdag.

Politiet bekrefter torsdag kveld at det var Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og datteren Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) som ble funnet døde tirsdag 9. februar. Det skriver politiet i en pressemelding torsdag kveld.

De pårørende er varslet.

Så langt er ni personer funnet og bekreftet omkommet etter skredet.

Rasa Lasinskiene (49) er fortsatt savnet og antatt omkommet.

Det var med blandede følelser Odd Steinar Sørengen fikk bekreftet at det var hans samboer og deres datter som ble funnet i skredområdet tirsdag.

– Det er både lettelse og fortvilelse. Lettelse over at de er funnet, men samtidig en fortvilelse over at de er døde. De har ikke vært døde for meg før nå, sier Odd Steinar Sørengen (48) til Romerikes Blad.

Han er sammen med en god venn i sin midlertidige bolig i Gjerdrum da han snakker om den fryktelige tiden han står med begge beina plantet i.

– Det er veldig mange følelser opp og ned. Politiet ringte meg tirsdag ettermiddag og fortalte at det var ganske stor sjanse for at det er mine som er funnet, sier Sørengen.

For ham betyr det alt at de to er funnet:

– Jeg ville aldri fått fred om de ikke ble funnet. Når tragedien først har skjedd, er det akkurat dette som har vært det viktigste for meg. Nå kan jeg starte på min egen sorgprosess, sier han til RB.

Politiet har siden 18. januar søkt etter de tre siste savnede i to definerte områder i skredgropen i Gjerdrum. Torsdag ble søkeområdet utvidet ytterligere, og leteaksjonen fortsatte denne uka – blant annet i flere bygningsrester.

