Russland: Norske aktiviteter truer regional sikkerhet

Norge har blitt åstedet for en militær oppbygging ved Russlands grenser i forkant av øvelsen der amerikanske bombefly skal delta, mener myndighetene i Russland.

– Vi kan åpenbart ikke snakke om ro når spenningen bygger seg opp ved Russlands grenser og en mektig ekserserplass er i ferd med å dannes for militære operasjoner mot vårt land, sa utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova til pressen i Moskva torsdag ifølge nyhetsbyrået AFP.

Amerikanske B-1B-bombefly ventes denne måneden til Ørland i Trøndelag til felles trening med luftforsvaret som vokter Nato-alliansens nordflanke.

Flere lignende hendelser



Zakharova hevder det norsk-amerikanske samarbeidet er «det siste i en rekke lignende hendelser» som understreker det «permanente» nærværet av «amerikanske, britiske og nederlandske» styrker i Nord-Norge.

– Slike aktiviteter fra Oslos side truer regional sikkerhet og gjør slutt på den norske tradisjonen med ikke å tillate utenlandske militærbaser på sitt territorium i fredstid, sier Zakharova.

Den russiske ambassaden i Norge har tidligere uttalt at de vil følge situasjonen nøye og treffe de tiltakene de mener er nødvendige for å sikre sitt eget land.

200 soldater

Det er første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres i Norge. De skal etter planen bli værende her i én måned for å drive samtrening med norske styrker.

Allerede i forrige uke landet rundt 200 amerikanske soldater på Ørland for å forberede øvelsen.

– Denne typen integrert trening med nære allierte øker begges evne til å samarbeide i våre nærområder, sa sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

