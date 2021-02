Fredagens Premier League-rykter

Etter en litt roligere periode etter deadline day, begynner nå klubbene å våkne til liv med tanke på posisjonere seg inn mot sommerens overgangsvindu.

Mirror melder at Jose Mourinho sitter trygt i managerstolen i Tottenham til tross for flere skuffende resultater den siste tiden.

Chelseas marokkanske ving Hakim Ziyech er ønsket av Milan og Juventus, ifølge Calciomercato. Kantspilleren kom til London-klubben fra Ajax forrige sommer.

I Italia befinner danske Mikkel Damsgaard seg. 20-åringen har imponert stort for Sampdoria og skal ha tiltrukket seg interesse fra England. Daily Star melder at Leeds, Southampton, West Ham og Tottenham alle jakter Damsgaards signatur.

Lokalavisen Manchester Evening News melder at Manchester United enda ikke har tatt en beslutning på om de skal aktivere Edinson Cavanis kontrakt som vil øke hans nåværende avtale med ett år. Også Juan Mata og Sergio Romero er i samme situasjon som Cavani. Det er ventet at de to sistnevnte vil bli sluppet fra klubben når avtalene deres går ut.

Ifølge Football Insider vurderer Tottenham å fase Oliver Skipp inn i førstelaget neste sesong etter et vellykket utlån til Norwich. 20-åringen ses på som en viktig del av London-klubbens fremtid.

I Italia tar nok en gang ryktene rundt Paul Pogba fyr. Ifølge Calciomercato var Juventus fast bestemte på å hente franskmannen tilbake til Torino for ett år siden. Italienerne tilbød Douglas Costa, Aaron Ramsey og Adrien Rabiot i bytte for Pogba den gang. Nå tar igjen ryktene om Pogba seg opp etter at hans agent Mino Raiola torsdag uttalte at han «må jobbe stille og forsiktig» når det kommer til Manchester United-spilleren.

West Ham og Leeds skal ifølge Football Insider være på jakt etter 18 år gamle Matthew Bondswell etter at den engelske venstrebacken skal ha bestemt seg for å forlate RB Leipzig.

