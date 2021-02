Kontio fikser V65-opptur i lunsjen

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

OBS! Etter at vi la ut våre tips så ble bankeren strøket. BONGENE ER DERFOR OPPDATERTE!

Mantorp innleder weekenden med en spennende V65-omgang til lunsj. Et par av løpene er VIDÅPNE, og ingen bør bli overrasket om dette gir solid betalt. Bankeren tror vi MYE på, og går alt riktig for seg så taper ikke 1 General Manager (V65-2). Har utrolig mye inne, og er milevis bedre enn det grunnlaget den har på konto.

V65-1 : 6 G.R.’s Wolverine – Får mange tilhengere i innledningsløpet, og også vi tror en hel del på denne. Gjør stortsett kun fine løp, og var helt OK etter pause sist. Ventes forbedret til denne oppgaven, den står veldig riktig til på strek, og skulle den greie å komme seg foran så er nok dette over. Motivert favoritt. Vi banker dog ikke da kusken ikke er av de beste.

V65-2 : 1 General Manager (denne ble strøket fredag) – Hadde vært helt klink fra et annet spor enn dette, men vi tror uansett den bare vinner. Debuterer altså bak bilen, og det er usikkerhetsmomentet. Blir den dog bare ikke fast, ja, da er det ikke snakk om saken. Dette er en stor/høyreist vallak med SKYHØY kapasitet, og den går nok en 14-tid om nødvendig. Mange prøver nok å spekulere mot den pga sporet, og den vil derfor synke i prosent utover dagen. Vi tar dog en sjanse, og for oss er dette fredagens beste banker. ALL IN!

V65-3 : 9 Maj Doll – Her er det jevnt, og dette er et helskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg en god del hester. Vår ide ligger stadig i skorpen, og den er bedre enn raden. Fullførte positivt sist, mens den nest sist feilet i det den skulle angripe på siste bortre. Kan få det sydd opp fra et perfekt smygspor, og i overkommelige omgivelser settes den først.

V65-4 : 13 Honey B. – Nytt småskummelt løp, og heller ikke dette er helt lettløst. Vår ide likte vi etter pause sist, og den ble sittende bom fast med vinnerkrefter da. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, den får opp Jepson i «JOLLA», og mot en ikke akkurat veldig tøff motstand må sjansene være fine.

V65-5 : 2 Spike Razz – Står med tre strake, og blir hardt betrodd. Vant veldig enkelt sist, og går nok ned mot 16,0 om nødvendig. Motivert favoritt, men mot tøffere motstand så avstår vi fra et bankerspill.

V65-6 : 4 Don’t Be So Shy – Har fått tøffe opplegg etter pause, og vært helt strålende. Var også meget tapper sist, og dette er en hest med superform. Er kjapp fra start, og skulle den for en gang skyld greie å komme seg foran, ja, da burde fakta dette løpet være over. SPILLES!

