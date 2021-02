Mori: – Jeg skapte kaos

Yoshiro Mori har formelt trukket seg som sjef for OL i Tokyo. – Mine upassende kommentarer skapte mye kaos, sa Mori fredag.

Avgangen til 83 år gamle Mori ble meldt allerede torsdag, men er nå formelt klar.

Uttalelsene som ble Moris bane, kom i et digitalt møte i arrangørkomiteen onsdag. Der kritiserte Mori planen om å øke antall kvinnelige styremedlemmer til 40 prosent.

- Styremøter med mange kvinner tar mer tid. Kvinner er konkurransemennesker. Når en hever hånden for å snakke, føler andre tydeligvis at de også må gjøre det. Så alle snakker, sa Mori.

Den 83 år gamle OL-sjefen beklaget og la seg flat allerede i forrige uke, men avviste da at han kan kom til å trekke seg som president i OL-arrangørkomiteen.

Kommentaren har likevel skapt så mye oppstyr i både Japan og ellers i verden at han nå trekker seg. Oppsigelsen ble offentliggjort fredag.

Hele 400 frivillige har trukket seg fra lekene etter Moris kommentarer, der arrangørene har sagt at det er flere grunner til frafallet.

Den japanske OL-medaljøren, Kenji Kimihara, sier til Reuters at en avgang kan forsterke de olympiske lekene som skal avholdes.

– Det var problematiske og alvorlige uttalelser. Jeg tror at en avgang kan styrke OL i Tokyo, sier han.

Angrer

Uttalelsene som ble Moris bane, kom i et digitalt møte i arrangørkomiteen. Der kritiserte Mori planen om å øke antall kvinnelige styremedlemmer til 40 prosent. Mori sier til Nippon TV at han vil forklare situasjonen på fredagens krisemøte som skal holdes angående OL-sjefens kommentarer.

– Jeg må be om unnskyldning. Jeg kan ikke la det fortsette, sier Mori.

Han ville ikke bekrefte i intervjuet om han vil trekke seg fredag, selv om det er høyst sannsynlig at nettopp det skjer.

Uttalelsene ble kraftig kritisert. Også av andre ledere i arrangørkomiteen. Det er trolig Mori godt vant til, ettersom han har en fortid som en av Japans mest upopulære statsministre i moderne tid. Som statsminister var han kjent for flere blundere og lave målinger.

Ny sjef?

Nå spekuleres det i om den tidligere fotballspilleren Saburo Kawabuchi skal ta over for 83-åringen.

Kawabuchi med sine 84 år var på 90-tallet en stor bidragsyter til å popularisere fotball i Japan, og er allerede involvert i OL fra før innad i det olympiske området der alle involverte skal oppholde seg.

Fredag melder imidlertid Reuters at japanske myndigheter jobber med å forhindre at Kawabuchi tar over Moris jobb.

Det er Fuji TV som melder dette.

OL åpner etter planen i Tokyo 23. juli.



