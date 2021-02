Ny dagligvarekjede med døgnåpne butikker kommer til Norge

En ny dagligvarekjede der alle butikkene skal være ubetjente og døgnåpne, vil snart se dagens lys i Norge

Kunden åpner BankID på sin smarttelefon og skanner QR-koden ved inngangsdøren for å låse opp butikken, plukker ut varene, skanner dem i kassen og betaler med kort eller Vipps, skriver Finansavisen.

– Vi skal drive ubemannede, døgnåpne dagligvarebutikker på ulike steder i Norge. Vårt fokus vil være mindre steder som ikke har et tilbud i dag, sier Bendic Klevstadberget, daglig leder i 24-sju, som står bak AlltiMat, som kjeden heter.

Kommer før sommeren

De skal etter planen basere seg på butikker på rundt 50 kvadratmeter med et begrenset vareutvalg. Inspirasjonen til satsingen er hentet fra Sverige, der slike konsepter allerede er i gang.

– Vår svenske avdeling har nettopp åpnet sin første butikk. Vårt mål er å åpne første butikk i Norge i løpet av andre kvartal 2021, sier Klevstadberget.

Han sier målet er åpne ti butikker innen første kvartal 2022 og minst 60 butikker innen fem år.

Alltimat er den tredje dagligvarekjeden som har åpnet de siste årene, etter at frossenmatkjeden Iceland kom til Norge i 2018, og Picard i 2019.

Ikke nytt

Satsingen på døgnåpne butikker er imidlertid ingen nyvinning i Norge, og vi har sett flere eksempler på slike butikker de siste årene.

Aller først ut var butikken Hegna Landhandel i Telemark, som startet med døgnåpne butikker i 2018.

Tett i hælene kom Coop, som lanserte sin første døgnåpne butikk i 2019 og har deretter utvidet satsingen.

Også Norgesgruppen, Norges største dagligvarekonsern, har kjørt på med ytterligere døgnåpne lokalbutikker, litt etter samme modell som Alltimat.

- Mange opplever at butikken er stengt når de kommer sent frem til hytta eller hjem fra trening. Da vil dette være til stor hjelp, uttalte Ingjerd Vestengen, som er kjededirektør for Coop Prix, Coop Marked og Matkroken, til Nettavisen i fjor.

Hun la til at det ville overraske henne om det ikke kommer mange flere slike butikker i fremtiden, .

