Her er statsministeren på enorm grillfest uten maske eller avstand

Statsministeren feiret nasjonaldagen med en stor grillfest.

Her kan du se video av grillfesten. Uten masker og en meter avstand mellom menneskene:

Dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre i Norge, på grunn av smittesituasjonen. I New Zealand er smitten så lav at det ikke er noe problem å feire sammen med andre mennesker.

Jacinda Ardern er landets stasminister og har vært det siden 2017. I videoen viser hun andre politikere som står og griller pølser for menneskene som er på arrangementet. Årsaken var feiringen av New Zealands nasjonaldag 6. februar. Hun snakker om at det var et stort oppmøte med mennesker, og utrolig nok nevner hun ikke korona med ett ord.

Les også: Her startet det - og her er livet tilbake til normalen

På nettsiden til regjeringen i New Zealand kan vi se at det er 44 aktive smittetilfeller. 43 av disse er isolert i egne karantene-fasiliteter. Den siste er innlagt på et sykehus, men ikke på intensivavdelingen. De har hittil hatt kun 25 dødsfall blant sine i underkant av 5 millioner innbyggere.

Vaksinen er på vei

Det er de som jobber på grensen til New Zealand som skal få de første dosene. Dette gjelder rundt 12.000 arbeidere. De skal i følge avisen NZ Herald begynne vaksineringen den 20 februar.

Landet hadde 7 uker i såkalt «lockdown» i 2020, og fikk dermed stoppet mye smitte. De har også hatt en veldig streng grensekontroll som har gjort at landet har holdt seg nesten korona-fritt. De som kommer til landet må sitte to uker i karantene etter ankomst.

Les også: - De «beste» korona-landene har én ting til felles

Siden landet ikke har innenlandsk virusspredning blir grensevaktene derfor ansett som de mest sårbare som kan pådra seg viruset og spre det videre, siden de har den første kontakten med nyankomne fra utlandet.

Det var på onsdag forrige uke at New Zealands legemiddelverk godkjente koronavaksinen fra Pfizer og Biontech, som den første i landet.

Reklame Denne ladekabelen sparer strøm, og redder batteriet