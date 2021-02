Netflix-stjernen Anya Taylor-Joy: – Jeg er ikke pen nok til å være med i filmer

Karrieren til Anya Taylor-Joy har skutt i været etter «The Queen's Gambit».

Mange har fått med seg Netflix-suksessen «The Queen's Gambit», hvor vi følger Beth Harmon, spilt av Anya Taylor-Joy (24), en talentfull sjakkspiller på en broket vei mot toppen.

Hovedrolleinnehaver Taylor-Joy er trolig ukjent for mange, men har virkelig tatt verden med storm i den aktuelle serien. Den 24 år gamle stjernen er likevel ikke helt ny i Hollywood, da hun startet karrieren allerede som 16-åring.

Ble oppdaget på gaten

Anya Taylor-Joy hadde en noe uvanlig barndom. Hun ble født i Miami, som yngstemann i en søskenflokk på seks, men familien flyttet til Argentina like etter at hun ble født.

Da hun var seks, flyttet familien igjen. Denne gangen til London, noe Taylor-Joy har fortalt til nettstedet NME at hun som seksåring ikke var særlig fan av. Faktisk nektet hun å snakke engelsk de to første årene de bodde i England.

- Jeg ville hjem, så meg som seksåring tenkte at foreldrene mine måtte ta meg med hjem om jeg ikke snakket språket, har hun uttalt.

Men den unge jenta innså til slutt at hun måtte bli vant til sitt nye hjem, og lærte seg til slutt språket gjennom å lese «Harry Potter»-bøkene.

At hun ville bli skuespiller visste hun fra en ung alder. Som den yngste i en stor søskenflokk, har hun avslørt overfor Independent at foreldrene hele tiden har støttet hennes drøm om å bli skuespiller.

Hele Taylor-Joys verden ble snudd på hodet etter en shoppingtur i London da hun var bare 16 år. Selv om hun hadde et ønske om å jobbe med skuespill fra en ung alder, fikk hun sitt store gjennombrudd som tenåring.

16-åringen var utenfor den kjente butikken Harrods i London da hun ble oppdaget av den verdenskjente modellagenten Sarah Doukas (50), som også var den som oppdaget supermodell Kate Moss (47) sent på 80-tallet. Dagen etter signerte Taylor-Joy for det verdenskjent modellbyrået Storm.

På en fotoshoot like etterpå skal Taylor-Joy ha møtt på «Downton Abbey»-skuespiller Allen Leech (39). Under oppdraget skal hun virkelig ha imponert den erfarne skuespilleren, og Leech anbefalte henne til sin egen agent.

- Han fikk navnet og telefonnummeret mitt og sa «Forvent en telefon», fortalte Taylor-Joy i et intervju med NME.

- Jeg gråt i mange dager etterpå

Som alle andre skuespillere, har også Taylor-Joy måttet oppleve å bli avvist ved flere auditions før man slår gjennom i Hollywood. I et intervju med Buzzfeed i fjor, kunne skuespilleren fortelle at hennes aller første audition ble en stor skuffelse.

Taylor-Joy var nemlig på audition for å spille en yngre versjon Angelina Jolie i Disney-filmen «Maleficient». Men selv om dette var drømmejobben, og hun selv kan se at hun ikke er lik Jolie, tok hun likevel avslaget veldig tøft.

- Jeg gråt definitivt i mange dager etter det. Det var første gang jeg virkelig følte på å bli avvist.

Men hun trengte heldigvis ikke føle på avvisningen for lenge, for like etterpå landet hun rollen som Thomasin i «The Witch».

- Ikke pen nok

I ettertid har skuespillerens karriere virkelig fått fart på seg, og hun har spilt i filmer som «Glass», «Emma» og nå Netflix-suksessen «The Queen's Gambit».

I et intervju med The Sun på slutten av fjoråret avslørte hun imidlertid at hun er usikker på om har det som krevet for å bli filmstjerne.

- Jeg har aldri, og tror jeg aldri kommer til å se på meg selv som vakker, og synes ikke jeg er pen nok til å være med i filmer, sa hun da.

Videre fortalte Taylor-Joy at kjæresten advarte henne mot å være åpen om dette i pressen.

- Han advarte meg om at folk vil mene jeg er en dritt som sier dette, men jeg synes jeg ser rar ut, la hun til.

I følge henne selv ser hun aldri egne filmer på kino, og hun fikk panikk da hun skulle spille i filmen «Emma».

- Jeg tenkte at «jeg er den første stygge Emma, og jeg klarer ikke dette», for den første setningen i filmen er «jeg er fin, smart og rik».

- Liker ikke å forberede meg

«The Queen's Gambit» ble umiddelbart en snakkis, og i serien spiller Taylor-Joy hovedrollen Beth, som sendes på barnehjem etter at moren omkom i en bilulykke. Den unge jenta blir avhengig av beroligende medikamenter og sjakk, noe det viser seg at hun er svært god i.

I et intervju med Interview har hun fortalt at rollen bød på noen nye utfordringer for henne. Skuespilleren liker nemlig vanligvis å gjøre jobben sin på instinkt, men denne rollen krevde mye forarbeid.

- Jeg liker egentlig ikke å forberede meg så mye, men i rollen som Beth måtte jeg gjøre mye mer av det. For når man skal portrettere en fra de er 15 til 21, må man være veldig til stede i alt de har opplevd, fortalte hun i intervjuet.

For å være godt nok forberedt til jobben, forteller Taylor-Joy at hun også lagde en tidslinje på Beths bakgrunn, så hun kunne følge med på historien. I tillegg måtte skuespilleren virkelig sette seg inn i sjakkspillet og alkoholisme. I et intervju med Observerer, kunne hun også avsløre at hun fikk tilbringe mye tid sammen med noen av verdens beste sjakkspillere.

