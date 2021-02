Steinar Sagen jobbet lenge for å forme hovedrollen i «Maxitaxi driver».

Steinar Sagen (45) er for tiden aktuell med den nye NRK-serien «Maxitaxi driver», der han spiller rollen som Jan Egil Svendsen – som jobber som nettopp maxitaxi-sjåfør i Oslo.

Jan Egil bor i kjelleren til moren sin, sliter med pornoavhengighet og har ikke så mange venner. Han er også interessert i kvinnen som jobber på den døgnåpne McDonalds-restauranten han stadig kjører innom etter jobb.

Les også: Tuva Fellman (33) blir programleder for «Naked Attraction Norge»

Fredag gjester Sagen «Lindmo» på NRK, der han snakker om arbeidet med karakteren han spiller.

– Det er gøy å lage en karakter som er litt «underdog», forteller han til «Lindmo»-programleder Anne Lindmo (50).

Også Sagens kone, psykolog Catrin Sagen, har gjort seg opp en mening om karakteren. Disse rådene ville hun gitt:

– Gøy å pirke litt borti

Det er ingen tvil om at Jan Egil Svendsen er en unik type, og Sagen forteller at de jobbet mye med å forme ham.

– Vi snakket mye om hvem han skulle være, og jeg hadde reflektert en del over det selv også. Hvem skal jeg som mann være i 2021, på en måte? Eller, hva er min rolle? Vi trengs jo i teorien ikke - eller i praksis, sier han om karakterarbeidet.

På NRKs nettsider beskrives Jan Egil som «en mann med et stort hjerte, men ingen å gi det til», og Sagen forteller at de jobbet mye med å finne ut hvem «den norske mannen» er - og hva som forventes av ham - for å skape hovedkarakteren.

– Det var sånt som var litt gøy å pirke litt borti, sier han.

Varierende tilbakemeldinger

Alle episodene av «Maxitaxi driver» ligger ute på NRK TV, og sendes på NRK1 fra og med 13. februar.

Serien er skrevet av Steinar Sagen, forfattere Erlend Loe og Per Harald Kårstad.

«Maxitaxi driver» har fått noe varierende tilbakemeldinger fra anmelderne. Mens Dagbladet jubler og triller en femmer på terningen, har Aftenpostens anmelder gitt NRK-serien en treer. VG og Dagsavisen har på sin side gitt terningkast fire.

Se hele intervjuet med Sagen-ekteparet på «Lindmo» på NRK fredag klokken 21.50.

Reklame Har du fått strømsjokk? Slik barberer du regningene