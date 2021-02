Nora Mørk har ikke pådratt seg noen skade i korsbåndet i kneet. Dermed ser det ut til å bli et kortere avbrekk for håndballstjernen.

Mørk gjennomgikk en magnetrøntgen-undersøkelse (MR) i Ljubljana fredag formiddag. Etter det NTB erfarer utelukket den det man fryktet mest: Et ødelagt fremre korsbånd.

En slik skade gir som regel cirka ett års rekonvalesens.

Det ble heller ikke avdekket store skader på menisk eller leddstruktur. Dermed slapp Mørk unna med skrekken denne gangen.

NTB har fredag søkt kontakt med Vipers for en oppdatering rundt Mørk, men ikke fått svar.

Det var under en Champions League-kamp onsdag Mørk like før slutt måtte av banen med smerter i et kne.

Mørk har en lang historie med knetrøbbel og vært gjennom ti operasjoner opp gjennom årene. Det har påført henne flere lange opphold fra topphåndballen og forfall til mesterskap med landslaget.

Vipers spiller mesterligakamp mot slovenske Krim Mercator i Ljubljana lørdag.

Alle lag fra gruppespillet kommer med i første cuprunde. Der tyder mye på at Vipers møter danske Odense.

Norges landslag skal etter planen spille OL-kvalifisering i mars. Der må Norge være blant de to beste i en pulje med fire lag for å få plass i Tokyo-lekene senere i år.

