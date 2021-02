Djokovic kjempet seg videre til tross for skade - publikum sendt hjem midt i kampen

Det ble langt mer dramatisk enn ventet da Novak Djokovic viste hvorfor han er rangert som verdens beste tennisspiller. Midt i kampen ble publikum sendt hjem.

NOVAK DJOKOVIC - TAYLOR FRITZ 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2:

Verdensener Novak Djokovic er favoritt til å vinne Australian Open, men i tredje runde fikk han det svært tøft mot amerikaneren Taylor Fritz.

Djokovic vant kampen etter 3 timer og 25 minuter og måtte ut i et femte sett og grave dypt for å lykkes.

Serberen vant de to første settene, men i tredje sett ble det tydelig at serberen slet med å bevege seg hurtig og strekke seg ut til sidene.

Verdenseneren fikk behandling i mageregionen underveis i det tredje settet, og i åttende game lyktes Fritz med å bryte serven hans. Amerikaneren tok også det fjerde settet.

Som om det ikke var dramatisk nok at storfavoritten ble skadet, sørget også en lockdown i Melbourne for at publikum måtte forlate arenaen klokken 23.30 lokal tid. Kampen ble dermed stoppet i ti minutter, mens arenaen ble tømt.

På grunn av et smitteutbrudd i delstaten Victoria blir det ingen tilskuere og lockdown i Melbourne de neste fem dagene.

Da kampen ble stoppet midlertidig fikk Djokovic ytterligere litt tid til å få skaden behandlet. Det kan ha vært nok, for serberen kom tilbake, så friskere ut og vant det siste og avgjørende settet 6-2.

Djokovic møter nå storserveren Milos Raonic i fjerde runde. Serberen har vunnet elleve av elleve møter med kanadieren, men nå spørs det hvordan skaden vil prege ham videre i turneringen.

Casper Ruud spiller sin tredjerundekamp mot moldoveren Radu Albiot natt til lørdag. Kampen ser du på Discovery +.

De fire Grand Slam-turneringene, som spilles i Melbourne, Paris, Wimbledon og New York hvert år, regnes som tennisverdenens gjeveste.

Rafael Nadal og Roger Federer er mestvinnende gjennom tidene, med 20 Grand Slam-seirer hver. Novak Djokovic har vunnet 17 titler.

