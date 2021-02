- Kan ende opp med millionregning, advarer forsikringsselskap.

Forsikringsselskapet har sett på resultatene fra en fersk undersøkelse, som er utført av YouGov på oppdrag fra Europeiske Reiseforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 3.-7. februar med tilsammen 1005 intervjuer gjennom internettbasert datainnsamling.

De som ble spurt var i alderen fra 18 år og oppover. De aller fleste svarte at vinterferien vil tilbringes i Norge, og det er helt i tråd med regjeringens anbefaling om å ikke reise utenlands i disse dager.

Til Nettavisen sier helseminister Bent Høie dette til de som tross alt planlegger å dra utenlands i vinterferien:

- Det vil i tilfelle være helt i strid med regjeringens reiseråd. Man utsetter seg selv og andre for smitterisiko, men det er også risiko forbundet med at reisemuligheter plutselig blir kansellert. Folk kan bli sittende fast der de er, og de kan ikke forvente den samme hjelpen fra utenrikstjenesten, sier Høie fredag.

Allerede onsdag kom han med klar beskjed om at folk bør holde seg hjemme i Norge i vinterferien:

- Det blir vinterferie, og det er greit å reise på ferie i Norge. Men i år må man ikke dra til utlandet på vinterferie. Jeg vet at mange har feriesteder i utlandet, og mange har nærmeste familie i utlandet, men slik det er nå vil det være i strid med regjeringens reiseråd, uttalte Høie til NRK nylig.

Fire prosent

Dermed burde det nærmeste være ingen som planlegger å reise utenlands i vinterferien, men undersøkelsen til Europeiske Reiseforsikring viste noe annet.

«Derimot oppgir fire prosent, som tilsvarer 168.000 nordmenn, at de skal utenlands på enten skiferie eller reise til varmere strøk. Dette er det knyttet stor risiko til slik situasjonen i verden er nå, ifølge Europeiske Reiseforsikring», skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.

- Dersom man trosser reiserådet, altså det røde lyset i myndighetenes reisekart, har man ikke gyldig forsikring på reisen. Regningen for behandling på private sykehus i utlandet, samt hjemtransport til Norge, kan komme opp i millionklassen. Det er ikke noe man ønsker å sitte igjen med selv, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring. som er en del av If.

- Vi vet at pandemisituasjonen er veldig uavklart rundt om i verden nå, og flere mutasjoner gjør ting komplisert og uforutsigbart. Våre partnere og alarmsentraler forteller om kapasitetsproblemer på offentlige sykehus flere steder, og man kan også møte på lokale restriksjoner som kan skape utfordringer, legger han til.

Mange gjør «ingenting»

Det kommer også fram av undersøkelsen at mange rett og slett bare blir hjemme, og tar seg noen late dager og heller sparer penger til det åpner opp mer.

«Over halvparten av de spurte i den landsrepresentative undersøkelsen sier de vil tilbringe vinterferien på egen hjemmeadresse, skriver Europeiske Reiseforsikring.

- De aller fleste virker å ta myndighetenes reiserestriksjoner på høyeste alvor. Og når skiferien til Alpene eller late dager i varmere strøk uteblir, viser tallene at vi nordmenn er flinke til å gjøre det vi kan for å få en herlig vinterferie her hjemme i Norge, forteller Handeland.

