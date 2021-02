Helseminister Bent Høie (H) fremhever at det er greit å reise på hytta eller hotell i vinterferien, men ber folk unngå kollektivtransport og holde avstand.

Statsråden råder folk til å handle i hjemkommunen før avreise. Må man på butikken, bør kun en fra hver husstand dra på tidspunkter der få andre handler

Høie gjentok også at utenlandsreiser fortsatt er frarådet. Reiserådet til Utenriksdepartementet gjelder til 15. april, men kan bli forlenget.

– Det vil være i strid med våre reiseråd å dra til utlandet i ferien. Risikoen er for høy. Både for å bli smittet, men også på grunn av endringer i tiltakene i landene du besøker og muligheten for å kunne komme tilbake, sa han.

