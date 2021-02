Norge får minst 2,24 millioner doser ekstra, og har opsjon på ytterligere.

Dette sa helseministeren om de store vaksinenyhetene fremover:

MARMORHALLEN/AKERSGATA (Nettavisen): På fredagens pressekonferanse kom Bent Høie med nyheter som sannsynligvis vil være til stor glede for de fleste av oss.

- I dag har vi heldigvis to gode vaksinenyheter. EU har inngått en avtale med Pfizer/Biontech om oppkjøp av 200 millioner doser, med opsjon om kjøp av 100 millioner doser til. Denne avtalen vil sikre Norge anslagsvis 2,24 millioner doser, og med en opsjon med 1,120 millioner doser til, sa helseministeren.

- Det beste er at vi får rundt 840.000 doser av disse ekstra dosene, allerede i april, mai og juni, la han til.

AstraZeneca oppskalerer

Helseministeren fortalte også at AstraZeneca, som allerede har fått en del kritikk, vil ta opp produksjonen.

- Vi har fått beskjed i dag om at AstraZeneca planlegger å øke sine leveranser med 50 prosent i april, mai og juni. Det betyr at Norge får flere doser. Dermed får vi over 1,6 millioner doser av denne i andre kvartal, fortalte Høie.

- For hver uke som går, blir flere og flere vaksinert, og færre og færre har risiko for å dø. Dette er gode nyheter vi tar med oss videre gjennom våren, la helseministeren til.

