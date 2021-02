Vibeke-Emilie (36) fikk sjokk da hun så strømregnigna

Prisen for januar hadde nærmest doblet seg siden måneden i forveien. Nå gruer hun seg til neste strømregning.

- Jeg ble veldig, veldig, veldig satt ut og var ikke forberedt i det hele tatt. Jeg er ikke vant til å følge veldig nøye med på strømprisene, men registrerte at desemberregninga var på 3700 kroner. Det tenkte jeg var høyt, men så kommer denne, sier Vibeke-Emilie Abrahamsen til Nettavisen etter at strømregningen hennes doblet seg og vel så det fra desember til januar.

6770,03 kroner utgjør nemlig en økning på drøye 55 prosent, noe som førte til at 36-åringen fra Langesund trodde det hadde skjedd en feil.

Nyheten kommer samme dag som flere nordmenn våknet opp til tidenes strømsjokk.

- Jeg stusset litt på om jeg hadde glemt å betale den forrige regninga og måtte inn på nettbanken for å sjekke. Da jeg fant ut at den var betalt, ble jeg sittende i flere timer og studere forbruket, forteller Abrahamsen.

Det var Varden som først omtalte saken.

Les også: Våknet opp til tidenes strømsmell: – Ekstremt

- Mange har det verre

Med brannalarm fra Verisure har hun kunnet følge temperaturen i huset, som har vært jevn, og ellers har kun kun hatt to panelovner, varmekabler på bad, peis og én ovn.

Den siste uken har vaskemaskinen hennes heller ikke fungert, noe som har minsket forbruket også.

- I tillegg har jeg to leieboere med ovner, slik at det er to ekstra hybler, men det forandrer ikke det faktum at prisen har gått fra 34,75 øre per kilowattime til 71,18. Jeg trodde jeg hadde en ganske bra strømleverandør ifølge oversikten på Elskling, men nå har jeg bytta, forklarer hun.

Nå er Abrahamsen fortvilet, men ikke bare på egne vegne.

- Det mange familier som har det verre enn meg. Jeg leier ut til to andre og har akkurat fått meg ny jobb - og tilfeldigvis ekstra lønning den forrige måneden. Hadde jeg ikke hatt det, hadde det ikke gått. Men når man er alene har man ganske mange utgifter fra før, sier hun og legger til at det hele blir mye verre midt i en pandemi.

- Folk har ikke jobb, mange står i fare for å miste jobbe og sånn sett kunne det ikke kommet på et verre tidspunkt for hvermannsen. Jeg tror dette sliter på økonomien til mange vanlige familier, selv om det selvfølgelig spørs litt hva man jobber som.

Les også: Skyhøye strømpriser - eksperten advarer mot denne avtalen

- Bli meg på dugnaden

- Gruer du deg nå til strømregninga som kommer i februar?

- Skal jeg være helt ærlig så gjør jeg det. Jeg er tom for ved, så da farmoren min spurte om hun skulle kjøpe ved til meg, ble jeg veldig glad. Men jeg gruer meg ikke bare på egne vegne, for dette gjelder ganske mange flere. Jeg er glad for at man gjør mindre i en pandemi, men samtidig er man jo mer hjemme også. Man kan ikke be barna sine kle på seg mer fordi man skal spare strøm, sier Abrahamsen.

Om strømregninga kommer til å øke så mye som hun frykter, mener hun politikere og netteiere komme på banen.

- Her må vi senke avgiftene som gjør at nettleia går ned. Jeg er sikker på at man kunne fått prisen ned om man hadde brukt sunn fornuft. Når noen strømleverandører klarer å tilby makspris på 39,90 øre nå, har de som selger for mye mer muligheten til å gå ned også, mener hun.

Les også: Marie (42) var lei av at kontoen var tom før neste lønning kom inn. Så tok hun fire grep som forandret alt (+)

Abrahamsen mener strøm- og nettselskapene må bli med på dugnaden som flere andre bedrifter allerede har blitt med på.

- Bedrifter går konkurs, og så er det andre som skor seg på tiden vi er inne i. Det er greit det er kaldt ute nå, men det er ikke sånn at vi ikke har strøm. Strømmen kan vi tross alt ikke leve uten. Den kan vi ikke prioritere å leve uten, understreker hun.

Torsdag fortalte Nettavisen om at vestlendinger og østlendinger samme morgen måtte betale mer for strømmen enn noen gang før. Mellom klokken 08 og 09 kostet forbruket deres 2,44 kroner per kilowattime.

Også fredag morgen mellom klokken åtte og ni var strømmen dyr for beboere både i Oslo- og Bergensomrdået. Timeprisen lå på hele 2,57 kroner per kilowattime, utenom nettleie og avgifter. For Østlandet var timeprisen rekordhøy.

Reklame Topp 10 utrolige samleobjekter på vinyl