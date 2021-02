Trumps forsvarere kaller riksrettssaken for en hevnaksjon.

Fredag kveld har Donald Trumps forsvarere begynt med å legge fram sine prosedyrer i Senatet. Se direktesendingen her:

Riksrettssaken er en «politisk hevn»

Donald Trumps advokater startet sitt forsvar med å kalle riksrettssaken for «politisk hevn» og be senatorene avvise tiltalen.

Blant den tidligere presidentens fire advokater, var Michael van der Veen først ute da forsvaret startet med sin argumentasjon i Senatet fredag.

Han ba Senatet avvise det han kalte en «skamløst grunnlovsstridig» riksrettstiltale. Han kalte videre rettssaken for en «politisk hevnaksjon».

Trump er tiltalt for å ha oppildnet til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen den 6. januar.

Donald Trumps tale 6. januar oppmuntret ikke tilhørerne til å begå voldshandlinger, mener forsvarer Michael van der Veen.

Forsvareren fortalte senatorene at Trump var berettiget til å bestride valgresultatet i 2020. Han refererte til Trumps tale, som ble holdt før stormingen av Kongressen 6. januar, og sa at den ikke oppfordret til vold.

– Ingenting i teksten kan tolkes som at det oppmuntrer, tolererer eller lokker fram ulovlig aktivitet, sa van der Veen.

Han la til at Trump i talen oppfordret til «ivrig og patriotisk å marsjere til kongressbygningen.»

Advokaten sier at det også finnes bevis for at demonstrantene hadde planlagt opprøret før Trumps tale den dagen.

Ferdig innen fredag kveld

Trumps forsvarere forventer å være ferdige med sine prosedyrer i riksrettssaken innen fredag ​​kveld.

– Vi kutter for å gjøre saken kortere, bekrefter advokat Bruce Castor i Trumps forsvarergruppe.

De har i utgangspunktet 16 timer til rådighet, men ventes å bruke få timer på å legge fram sine to hovedargumenter: Rettssaken er i seg selv i strid med grunnloven fordi Trump ikke lenger er president, og hans ord – selv om de var provoserende – faller inn under ytringsfriheten.

Les også: Trumps datter: - Hun er for ekstrem

- Trump kan ikke bli president igjen

Donald Trump kan ikke bli president en gang til, sier hans tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Republikaneren Haley mener også at det var feil av republikanerne å støtte kampanjen hans for å reversere valgresultatene i 2020.

– Han sviktet oss, sier hun til Politico , og referer til Trumps rolle under kongresstormingen 6. januar.

Hun legger til at hun synes det er «svært forstyrrende» å se hva som har skjedd med Trump siden han tapte valget mot Joe Biden.

– Han kommer ikke til å stille til valg på føderale embeter igjen, sier Haley.

Hun bekrefter videre at hun vurderer om hun selv skal prøve å bli presidentkandidat i 2024.

Haley var Trumps utsending til FN fra 2017 til 2018.

Reklame Topp 10 utrolige samleobjekter på vinyl