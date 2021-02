FHI: Alle voksne kan være fullvaksinert til sommeren

Dersom alt går etter planen, kan alle over 18 år i Norge være fullvaksinert innen sommeren, mener FHI.

– Hvis alt går etter planen med leveransene av vaksinene vi har en avtale om og at de vaksinene som er under arbeid blir godkjent, tror jeg alle over 18 år kan være fullvaksinert til sommeren, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til Aftenposten.

På fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen kom helse- og omsorgsminister Bent Høie med den gledelige nyheten om at en ny EU-avtale sikrer anslagsvis 2,24 millioner doser ekstra med Pfizer/BioNTechs vaksine. Den inkluderer en opsjon på 1,120 millioner doser til.

- Det beste er at vi får rundt 840.000 doser av disse ekstra dosene, allerede i april, mai og juni, la Høie til.

Dette kommer på toppen av de 3,7 millioner dosene Norge allerede har avtale om.

– Dette kan igjen åpne for en lettelse på tiltakene i sommer, sier Bukholm.

Senere fredag ettermiddag annonserte FHI att på at at Norge vil få rundt to millioner doser av Curevac-vaksinen når den godkjennes.

Fakta om koronavaksiner til vurdering i EU Følgende covid-19-vaksiner er for tiden til evaluering hos EUs legemiddeltilsyn (EMA) eller er godkjent for bruk i EU og Norge. Vurderes * Janssen-Cilag: Ad26. COV2. S. Løpende evaluering startet 1. desember 2020. * Novavax: NVX-CoV2373. Løpende evaluering startet 3. februar 2021. * Curevac: CVnCoV. Løpende evaluering startet 12. februar 2021. Godkjent * Pfizer/Biontech: Comirnaty. Betinget markedsgodkjenning i EU og Norge 21. desember 2020. * Moderna: CX-024414. Betinget markedsgodkjenning i EU og Norge 6. januar 2021. * AstraZeneca: ChAdOx1-S. Betinget markedsgodkjenning i EU og Norge 29. januar 2021. 10. februar gikk EMA ut og avviste meldinger om at den russiske Sputnik V-vaksinen er tatt inn til evaluering ennå. Kilde: NTB, EMA.

