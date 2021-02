Den norske jenta leder holdt hodet kaldt da det gjaldt som mest. Det fikk NRKs rutinerte ekspert Ola Lunde til å sperre opp øynene.

Saken oppdateres!

Tiril Eckhoff skjøt fullt hus på både liggende og stående og gikk inn til klar ledelse under lørdagens VM-sprint i slovenske Pokljuka og gikk inn til gull.

Ingen kunne true tiden til den norske jenta og med lørd

- Det er veldig deilig. Jeg har hatt det litt tøft. Det var et dritmesterskap i fjor og da er det veldig deilig å gjøre det bra i år, sa Eckhoff til NRK etter løpet. Lørdagens seier tok også 30-åringen over sammenlagtledelsen i verdenscupen.

I mål var Eckhoff solide 12 sekunder foran franske Anaïs Chevalier-Bouchet som tok sølvet, mens Hanna Sola fra Hviterussland tok tredjeplassen.

Fikk Lunde til å måpe

Eckhoff hadde en gylden mulighet da hun kom inn til andre skyting, etter at både Marthe Olsbu Røiseland og tyske Denise Herrmann hadde feilet på standplass. Røiseland skjøt to bom, mens den tyske jenta bommet én gang.

Eckhoff tok seg dermed god tid på standplass og NRK-ekspert Ola Lunde lot seg imponere stort av den roen 30-åringen viste i den avgjørende situasjonen.

- Det er så hardt og så tungt å gjøre det, sa en imponert Lunde.

Kluss for Røiseland

For regjerende mester Marthe Olsbu Røiseland ble det ingen god dag på jobben. Hun slet litt med ladingen under den andre skytingen og endte til slutt med to bom.

- Hun kom litt ut av det på grunn av den feilen hun gjorde, sa NRK-Lunde.

Røiseland endte til slutt nede på en sjetteplass.

- Jeg skulle lade, men så ville ikke skuddet inn. Skudd nummer to hadde kilt seg uten at jeg hadde gjort noe. Det var litt irriterende, forklarte hun til NRK.

- Jeg klarte ikke helt å ha fokus i dag, sa Røiseland videre.

Ingrid Landmark Tandrevold var også i aksjon under lørdagens sprint, men med to bom klarte hun ikke å blande seg inn i kampen om medaljene.

