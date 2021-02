Mot VM-gull for Tiril Eckhoff på sprinten i Pokljuka

Tiril Eckhoff (30) taklet favorittstempelet, skjøt to fulle hus og ligger an til gull på sprinten under VM i skiskyting i Pokljuka lørdag.

Det sannsynlige gullet er Eckhoffs første individuelt siden hun vant sprinten på VM i Holmenkollen i 2016. Tidligere i mesterskapet gikk Eckhoff på det norske laget som tok gull i blandet stafett. 30-åringen fra Bærum skjøt fem blinker rett ned på liggende og gjentok bedriften på stående. Farten til Eckhoff i sporet er som regel god, og det var den også lørdag. Dermed gikk jenta med startnummer 18 inn til bestetid da hun passerte mållinjen. Regjerende verdensmester på distansen var Marte Olsbu Røiseland. Hun skjøt to bom etter ladekluss og måtte ut i to strafferunder etter stående skyting. God fart i sporet sikret henne likevel en god plassering. Hun var 43,5 sekunder bak Eckhoff i mål. – Kjedelig ståendeskyting. Jeg fullførte ikke helt. Jeg har bare meg selv å takke, og det var litt bitter. Veldig moro at Tiril skjøt fullt og mest sannsynlig tar over VM-tittelen, sa Olsbu Røiseland til NRK. Ingrid Landmark Tandrevold skjøt også to bom, men langrennsfarten var ikke god nok til en plassering blant de aller beste. Karoline Knotten og Ida Lien hadde begge senere startnummer. Tiril Eckhoff har også totalt tre stafettgull og tre gull i blandet stafett i VM-sammenheng for Norge. (©NTB) Reklame Brettspillet alle fotballfans elsker Skiskyting

VM

