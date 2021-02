Omstridt Haaland-avgjørelse snudde kampen da Dortmund mistet nye poeng

Ble frattatt en gigantisk målsjanse og fikk isteden et mål imot. Til slutt berget Erling Braut Haaland likevel poeng.

BORUSSIA DORTMUND - HOFFENHEIM 2-2

Borussia Dortmund ble påført sitt fjerde poengtap på de siste fem kampene i Bundeliga hjemme mot Hoffenheim lørdag.

Erling Braut Haaland satte inn 2-2 i sluttminuttene i en kamp der mye kunne endt annerledes.

Jærbuen fikk irriterte motstandere etter seg da han hadde scoret, siden en av Hoffenheims spillere lå nede med skade akkurat da. Bortelaget hadde dog lite å klage på. Det var de som forærte Haaland ballen med en feilpasning på egen halvdel, og de spilte heller ikke ut ballen selv på grunn av skaden.

Men 2-2-målet var langt ifra det eneste i oppgjøret som gjorde stemningen amper på Signdal Iduna Park.

På stillingen 1-0 til Dortmund ble Haaland revet ned av Hoffenheim-midtstopper Kevin Vogt, akkurat da han og ballfører Jude Bellingham var i ferd med å skape en to-mot-én-situasjon på vei inn mot gjestenes mål.

Halvsekundet etter at Haaland ble tatt bort av Vogts regelstridige manøver, fikk Stefan Bosch satt inn en takling på Bellingham i siste liten. Dommer Bastian Dankert vinket spillet videre og Hoffenheim tok over ballen. Et halvminutt seinere hadde bortelaget utlignet til 1-1.

Haaland gjorde et kort intervju med Vsport etter kampen.

- Det er et soleklart frispark, og et frispark i god posisjon. Så jeg vet ikke om det var en fordel han ikke blåste for, eller om han faktisk ikke så det. Jeg mener det er et soleklart frispark, og hadde jeg gjort det med en annen midt på banen, hadde det vært et soleklart gult kort og frispark. Så jeg fatter ikke hvorfor det ikke skal være det der, kommenterte Haaland.

- Rett og slett elendig



Situasjonen engasjerte voldsomt i Vsports studiosending i pausen. Der var ekspertene Lars Tjærnås og Jan Åge Fjørtoft nådeløse mot dommer Dankert og hans medhjelpere ved VAR-skjermene. De var også langt mer bastante på at den burde ført til en utvisning.

- Her er det for meg soleklart rødt kort på Kevin Vogt. Jeg begrunner det ikke med synsing. Jeg begrunner det med det som står i regelboka om hva som er røde kort. Punkt nummer 1: Hindrer du en målsjanse? Svaret er ja. Punkt nummer 2: Går du ikke ærlig etter ball? Det gjør han definitivt ikke. Altså, begge kriteriene er til stede, sa Tjærnås.

Han begrunnet synspunktet sitt videre med at ballfører Bellingham ble fratatt én av sine to muligheter, nemlig å spille ballen videre til Haaland, som var i posisjon til å få ballen på nærmest åpent mål.

- Jeg synes det rett og slett er en elendig dommeravgjørelse, tilføyde Tjærnås, før kollega Fjørtfoft brøt inn.

- Den største katastrofen for fotball er dommere som ikke skjønner fotball. Det går ikke an å ha bedre orkesterplass enn han dommeren har akkurat der. erling Haaland er en av Euopas beste målskyttere. Dortmund scorer en haug med denne typen mål. Det er én ting. Så blir han tatt i et «Hulk Hogan»- grep og lagt ned i bakken, påpekte Fjørtoft.

- Så lar han spillet å gå videre. Og nå begynner det å bli interessant, for de går opp og scorer målet. Men bare isolert sett, det der. Jeg synes det er helt utrolig at vi har dommmere som ikke skjønner fotball. De skulle vært kastet så langt utenfor fotballen, at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne engang, tordnet den tidliger Bundesliga-spissen videre.

Bom og anulleringer



Haaland fikk den første av mange store målsjanser i den første omgangen, men 20-åringens forsøk ble stoppet av keeper Oliver Baumann bakerst hos Hoffenheim.

Nordmannen skulle også få to andre nettkjeninger avblåst for offside seinere i kampen.

I minuttene etter den første sjansen, førte rot i Dortmund-forsvaret til flere gedigne muligheter i den andre enden av banen. Først mistet Manuel Akanji til Ihlas Bebou. Sistnevnte kunne dermed avansere aleine mot vertenes målvakt, men avslutningen gikk rett på Marwin Hitz.

Samme Bebou tok seg enkelt forbi Mats Hummels med en frekk berøring like etterpå. Men heller ikke ved den anledningen greide spissen fra Togo å utnytte sjansen. Skuddet hans gikk på utsiden av nettet i Dortmund-målet.

Mindre enn et minutt seinere sendte Raphaël Guerreiro ballen igjennom til Jadon Sancho fra venstre side. Den engelske stjernen plasserte inn 1-0 forbi høyrefoten til Baumann.

Dramatikken stoppet på ingen måte der. Situasjonen som mange mente burde ført til en utvisining av Kevin Vogt er allerede nevnt.

Sekunder seinere hadde Hoffenheim spilt seg fram til enda en fin mulighet. I motsetning til spisspartner Bebou, scoret israeleren Munas Dabbur sikkert da han ble spilt fram inne i Dortmund-boksen av Sebastian Rudy.

TV-bildene på VSport viste at VAR skulle sjekke utligningen, men dommerens videoassistenter valgte også å overse Vogts felling av Haaland, og dermed godkjenne 1-1.

I andre omgang var Hoffenheim lenge best. De tok ledelelsen etter en dødball der Dortmund-keeper Hinz forsøkte en utboksing. Det endte med at ballen gikk i mål isteden, via hodet til Ilhas Bebou.

