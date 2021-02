Granerud misset sin ellevte verdenscupseier for sesongen. NRK-ekspert hyller likevel grep: - For en måned siden var det katastrofe

Nordmannen (24) har slitt voldsomt med å finne ut av det såkalte Rieder-sporet. Heller ikke lørdag ble det seier i Zakopane, selv om han ledet etter første omgang.

Halvor Egner Granerud lå an til å vinne sin ellevte verdenscupseier for sesongen, men sviktet i finaleomgangen og dermed ble det seier til Ryoyu Kobayashi.

Nordmannen tok ledelsen med 0,5 poeng i første omgang med et hopp på 139 meter. Han lå foran sloveneren Bor Pavlovic på andreplass.

Som sistemann i finaleomgangen landet han på skuffende 129 meter og falt dermed helt ned til en sjuendeplass på resultatlisten.

- Vi ser noe vi aldri har opplevd før, at han gjør en stor teknisk feil. Han starter satsbevegelsen for sent og det har man ikke råd til i dette gamet her, det er så små marginer, sier NRK-ekspert Johan Remen Evensen om sistehoppet.

Marius Lindvik, som bare lå på en tiendeplass etter førsteomgang, hoppet seg kraftig opp i finaleomgangen og ble nummer tre. Andrzej Stekala fra Polen ble nummer to.

NRK-ekspert: - Den lille nøkkelen

Lørdagens konkurranse sto imidlertid i sterk kontrast til da Granerud var i Zakopane for rundt en måned tid siden. Da var det lite som fungerte for nordmannen. Selv om det heller ikke ble seier denne gang, lot NRK-ekspert Remen Evensen seg imponere stort av det 24-åringen gjorde i sitt første hopp.

Granerud har nemlig slitt med å få god fart i det såkalte Rieder-sporet, som benyttes i Zakopane-bakken, men har den siste tiden jobbet mye med dette.

Analysen til NRK etter første omgang viste at den norske hopperen har lyktes bra med jobben og at han lørdag hadde langt bedre fart enn han hadde i januar.

- Har slitt veldig. Han var der for en måned siden og var helt katastrofe, egentlig. Han hadde altså så dårlig fart, forklarer NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

- Det er handler om hvordan Granerud sitter i sporet. De har klart å finne den lille nøkkelen som gjør at han får høyere hastighet, sier han videre.

Han mener det kun er små justeringer som har vært nødvendig.

- Det er helt fantastisk. Det er en av de beste følelsene du kan ha. Du går å lete litt i ingenmannsland, prøve og feile og ingenting fungerer. Og så finner du den lille nøkkelen som gjør at «aha, der løsna det», da er det bare å flyte videre på en bølge.

God norsk dag

Robert Johansson (nummer 6), Daniel André Tande (7) og Marius Lindvik (10) var også blant de ti beste etter første omgang i Zakopane og sørget for god norsk innsats.

I andre omgang var det Lindvik som gjorde det best av de tre nevnte og hoppet 141,5 meter. Det førte til at han gjorde et byks på resultatlistene og ble altså nummer tre.

Tande, som landet på 134 meter og Johansson med sine 131 meter, endte også opp blant de ti beste etter finaleomgangen.

Tande ble til slutt nummer seks, mens Johansson fikk en niendeplass.

Johan Andre Forfang hadde ikke helt dagen med hopp på 127,5 meter og 135 meter. Han endte på en 19.plass.

