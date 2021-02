Dette har ikke United klart siden Sir Alex Ferguson var manager

West Brom har sluppet inn 54 mål i Premier League denne sesongen. Det er mer enn noe annet lag i den engelske toppdivisjonen. United utnytter det svake forsvarsspillet til the Baggies søndag.

Manchester United har ikke vunnet to Premier League-kamper på rad mot West Brom siden 2011-2012-sesongen. Den gangen var Sir Alex Ferguson manager på Old Trafford. Han ledet De røde djevlene til 2-1-seier på The Hawthornes, og fulgte opp med å vinne 2-0 hjemme på Old Trafford.

Denne sesongen scoret Bruno Fernandes på straffespark etter 56 minutter. Det ble kampens eneste scoring på Old Trafford. Vi tror Ole Gunnar Solskjærs mannskap også tar tre poeng i søndagens bortekamp.

United er tross alt det eneste laget i Premier League som ennå ikke har tapt på bortebane denne sesongen.

Engelsk, Premier League. Å spille hjemme har ikke vært noen fordel for West Brom denne sesongen.

The Baggies har kun vunnet én ligakamp på The Hawthornes, og den seieren kom tilbake i november da de slo bunnlaget Sheffield United 1-0.

West Midlands-laget ligger på nest sisteplass i Premier League. De har 13 poeng opp til Newcastle som ligger over nedrykksstreken. Sam Allardyce har ikke klart å få skikk på the Baggies. På de tolv siste kampene har de kun tatt seks poeng. Ingen andre lag i Premier League har tatt færre poeng i denne perioden, og vi tror elendigheten fortsetter mot Ole Gunnar Solskjærs menn søndag.

De har en dyster statistikk på eget gress mot Manchester United. WBA har tapt ni av de siste tolv hjemmekampene mot gjestene fra Old Trafford.

Superform på bortebane

Manchester United viser bra form. De har bare tapt én av de siste 17 ligakampene (11-5-1). Særlig har de imponert på bortebane.

De røde djevlene står ubeseiret i 18 bortekamper på rad i Premier League (13 seire og fem uavgjorte). Det er en historisk bragd som ingen andre United-lag har klart tidligere.

West Brom-vingen Grady Diangana er tilbake i trening, men han rekker ikke United-kampen. Okay Yokuslu som er på lån kan få sin første kamp fra start.

Manchester United må klare seg uten Paul Pogba, men Eric Bailly er tilbake i trening og er aktuell etter å ha vært borte i seks kamper.

Luke Shaw, Bruno Fernandes, Edinson Cavani og Scott McTominay ble alle byttet inn i FA-cupen mot West Ham, og vil antakeligvis starte mot West Brom.

United måtte ha ekstraomganger for å slå ut West Ham i FA-cupen, og forrige helg tapte de to poeng da de slapp inn et sent mål mot Everton. Kampen endte 3-3. Men vi tror ikke at United snubler på The Hawthorns.

Verst i Premier League-historien

West Brom har sluppet inn utrolige 31 mål på eget gress denne sesongen. Ingen lag har sluppet inn så mange mål på hjemmebane i den engelske toppdivisjonen siden Chelsea i 1960-1961-sesongen.

Det har vært scoret to mål eller mer i første omgang i elleve av de 23 kampene til Manchester United så langt, og vi tror United vil gå offensivt til verks i søndagens kamp.

The Baggies har tapt med tre mål eller i fem av de seks siste hjemmekampene, og de har sluppet inn to mål eller mer i tre av de fire siste kampene i første omgang. Vi tror det scores to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene på The Hawthornes. Oddsen på at det scores over 1,5 mål til pause er 2,10. Det er ok.

