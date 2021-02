Sjelden bortesmell for Milan

Jens Petter Hauge og Milan tapte lørdag sin første bortekamp for sesongen i Serie A. Spezia vant 2-0 og sørget for at Inter kan ta tabelltoppen søndag.

Det høyst overraskende resultatet kom i en solid kamp av vertene fra La Spezia. Særlig i annen omgang vartet de opp med angrepsfotball som Milan ikke klarte å stanse. 1-0-målet kom ti minutter ut i annen omgang etter et mønsterangrep. Kevin Agudelo var arkitekten og spilte vegg med Emmanuel Gyasi før han la ballen til Matteo Ricci. Han kunne ha skutt selv, men spilte til Giulio Maggiore som enkelt kunne trille ballen i mål. Halvveis i omgangen doblet Spezia ledelsen med en innøvd frisparkvariant. Nahuel Estevez spilte ballen tilbake til backen Simone Bastoni, som hamret den i mål via stolpen. Hauge fikk spille de siste ti minuttene som innbytter, men kunne ikke gjøre stort med resultatet. Milan topper fortsatt ligaen med 49 poeng, men byrivalen Inter (47) poeng kan passere dem med seier hjemme mot Lazio. (©NTB) Reklame Brettspillet alle fotballfans elsker Fotball

