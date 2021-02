Spennende V75-søndag fra Sverige

Bankeren leder hele veien? Storfavoritt i trøbbel? Jobben er gjort til V75-omgangen fra Bollnäs! Du tar vel rygg, og blir med på moroa?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Bollnäs står for søndagens HØYDEPUNKT, og her venter en knallfin V75-omgang. Superkusken Örjahn Kihlström kan fort bli veldig sentral, og han kjører også vår beste banker i omgangen. 1 D. Day Zet (V75-1) har rett og slett smellfine betingelser foran seg, og vi må bare tro hardt på tet og slutt! Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 1 D.Day Zet – Taklet en noe spesiell bane i årsdebuten, og det ble en sikker seier fra tet da. Har veldig MYE inne, og den ventes også kraftig forbedret med et løp i kroppen etter pause. Løste enormt kjapt ut bak bilen tredje sist, og det blir normalt tet om alt går riktig for seg på startsiden. Gikk med vanlig vogn sist, men nå fester man på en BIKE. Lar seg normalt ikke slå fra tet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne favoritten.

V75-2 : 1 Guines D’Atout – Har løftet seg voldsomt, og utviklet seg utrolig bra på slutten. Har vunnet svært enkelt to ganger på slutten, og kommet til mål med masse krefter igjen. Gikk 14 s 800m sist, mens den la inn en avslutning i 13 fart nest sist. Vi blir fakta litt overrasket om den taper dette fra tet, og det er snakk om en soleklar tipsener for oss.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 7 Roli Eld – Her blir det garantert en veldig «HYPE» på 1 B.W. Rune som gikk et aldeles svett løp etter galopp sist (23,5/2000m), og som var knallgod fra dødens på 7 Roli Eld nest sist. Løste veldig bra fra start nest sist, men den er variabel fra start, og alt annet enn stabil. Innersporet er neppe optimalt. Vi tror klart mest på Roli Eld som fort kan kjøre seg tidlig til tet om ikke B.W. Rune løser som best ut fra innersporet, og skulle det skje, ja, da er dette løpet over. Minuset for Roli Eld er at den må gå med sko på alle fire, men i omgivelser som dette går det fint. SPILLES!

V75-4 : 3 Rally Helge – Her er det veldig svak kvalitet på de fleste, og det skal ikke mye til for å vinne et løp som dette. Vår ide har vist brukbare takter, og fjerde sist vant den enkelt fra tet etter å ha vist 15,2 s 800m med krefter igjen. Er OK fra start, og fra dette sporet ladder nok Rikard N. Skoglund til direkte. Kommer ut fra en stall som har fin form på hestene sine, den er behandlet i oppholdet, og det er første gang ut en slik skal spilles. Gjør livet surt for storfavoritten?

V75-5 : 5 Pyckolina – Spurtet voldsomt etter et passivt opplegg sist, og gikk PIGG i mål. Har rett og slett vært utrolig bra etter oppholdet, og utvikler seg dessuten fint i en alder av 7-år. Løste bra ut bak bilen fjerde sist, og det kan muligens bli tet om den løser slik her. Vi tror ikke at den taper fra eventuelt tet, og vi plasserer den derfor knepent foran 7 Häsen Räsen som var bunnsolid til seier sist.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 2 Valley Brodde – Ble felt av banen i comebacket sist, og fikk ikke skikkelig feste da. Hadde nok uansett godt av løpet, og vi forventer den forbedret til denne starten. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen nå, den er sikret et bra opplegg, og med luringen Magnus Djuse opp i «jollen» så er i hvertfall vi på vakt. Slår til som en godbit?

V75-7 : 2 Dollar Hornline – Ble bortkjørt av Rikard N. Skoglund sist, og fortjente rett og slett ikke å vinne løpet etter den styringen. Nå har den uansett fått den blåseren i kroppen, og hestene til Robert Bergh pleier å gå MYE frem med løp i kroppen. Møter riktig motstand, og sporet ble også perfekt. Må ha en stor sjanse om alt går riktig for seg, og den skal stå først på ranken.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.