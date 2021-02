Bayern bekrefter signering av ettertraktet stopper

Dayot Upamecano bytter ut RB Leipzig med rivalen Bayern München etter sesongen. Den franske midtstopperen er enig med storklubben om en femårsavtale.

Bayern bekrefter den kommende overgangen på sine nettsider. Den vil formelt skje 1. juli. Klubben kjøper Upamecano ved å innfri utkjøpsklausulen i 22-åringens Leipzig-kontrakt.

Franskmannen er i lang tid blitt koblet til en rekke klubber, deriblant Manchester United og Chelsea. Framfor å gå til Premier League blir han værende i tysk fotball.

– Vi er glade for at vi kan hente Dayot Upamecano til Bayern München. Vi er overbevist om at Dayot vil bli en viktig spiller for oss i årene som kommer, sier Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

Allerede fredag avslørte Salihamidzic i et intervju at Bayern hadde blitt enig med Upamecano om en overgang. Midtstopperen var opprinnelig bundet til RB Leipzig fram til sommeren 2023.

(©NTB)

Reklame Denne boken kan bli husets vakreste møbel