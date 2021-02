- Det er et nivå som er helt utrolig å se på. Imponerende, roser NRK-ekpert Ola Lunde.

Tiril Eckhoff (30) er første den første kvinnelige skiskytteren som har vunnet tre VM-gull på de tre første øvelsene i samme mesterskap.

30-åringen avgjorde søndagens jaktstart i slovenske Pokljuka med en mektig siste skyting. Alle blinker ble skutt rett ned i høy fart.

- Hun skyter fem treff på siste skyting. Da blir det trippel på Eckhoff! Gull på mikstafett, gull på sprinten, gull på jaktstart! jublet NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

- Jeg er veldig imponert over det hun gjør. Det er så bestemt. Og hvis vi ser på rytmen og tida hun gjør det på, så er det en helt annen Tiril enn vi har sett tidligere. Det er etnivå som er helt utrolig å se på. Imponerende, poengterte ekspertkommentator Ola Lunde etter rennet.

Eckhoff: - Jeg er en strever



Østerrikes Lisa Hauser kapret sølvet, 17 sekunder bak Norges trippelvinner. Frankrikes Anaïs Chevalier-Bouchet måtte nøye seg med bronsen, etter å ha vært helt i front på deler av jaktstarten.

I seiersintervjuet med NRK ble Eckhoff gjort oppmerksom på at hun er første kvinne som har startet et VM med å vinne tre strake gull.

- Oi, oi, oi. Takk, Det er en god dag i dag. Jeg får prøve å slå Liv Grete på sikt, men jeg må ha noen år til på det, tror jeg, sier Eckhoff, med henvisning til NRKs sidekommentator Liv Grete Skjelbreid.

- Det er veldig deilig å kunne vise at hvis man bare står på, så kan det gå til slutt. Jeg er jo en strever og nå klarte jeg det, sier 30-åringen etter sitt første VM-gull på jaktstart.

Svingte i teten

Eckhoff og Chevalier-Bouchet vekslet lenge på å ligge i front. De to hadde enkelte bomskudd på ulike skyteserier, men etter tre turer på standplass var det norske gullhåpet styrket.

Da gikk Eckhoff ut bare seks tidelssekund etter den franske konkurrenten. Asker-skiskytteren hadde på tidspunktet gått to strafferunder, mens Chevalier-Bouchet hadde vært gjennom én.

Med to gullmedaljer på VMs to første øvelser kunne Eckhoff bli første kvinne til å åpne et tilsvarende mesterskap med tre strake triumfer.

Vinneren fra miksstaffetten og sprinten startet jaktstarten tolv sekunder foran Chevalier-Bouchet.

Men etter én strafferunde på første skyting for Eckhoff var de rollene snudd ut fra standplass. Chevalier-Bouchet skjøt feilfritt og tok føringen med 17 sekunder.

Dette snudd nok en gang etter andre skyting i liggende, der det var det franske håpet som misset med sisteskuddet sitt. Med fem blinker nede var Eckhoff tilbake i tet med en solid luke.

Marte Olsbu Røiseland, som ble nummer seks på sprinten, hadde 44 sekunder å hente inn på Eckhoff fra start. Frolendingen fylte første skyteserie og avanserte dermed raskt til en tredjeplass.

Også på andre skyting var Røiseland feilfri. Med det fikk hun heng nesten på Chevalier-Bouchet i sporet på vei ut fra stadion. En bom på første stående skyting førte dog forrige sesongs ubestridte VM-dronning litt på etterskudd igjen.

Røiseland endte til slutt på niendeplass etter totalt tre bomskud i stående. Ingrid Landmark Tandrevold endte på plassen bak, med to strafferunder, og å ha begynt øvelsen som nummer 21 ut i løypene.

