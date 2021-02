United snublet borte mot WBA: Tidlig kalddusj gjorde Solskjær forbannet

Manchester United havnet tidlig bakpå borte mot West Bromwich Albion, men et mesterstykke av Bruno Fernandes reddet poeng.

WEST BROMWICH ALBION - MANCHESTER UNITED 1-1:

Det var kun spilt 83 sekunder av søndagens Premier League- kamp på The Hawthorns da vertene tok ledelsen på kontroversielt vis ved Mbaye Diagne.

TV-reprisene viste nemlig at spissen var langt i overkant tøff i duellen med Uniteds Victor Lindelöf rett i forkant og det burde nok blitt blåst frispark til svensken.

Dommer Craig Pawson hadde muligens en dårlig vinkle for å ta en riktig avgjørelse, men Jonathan Moss i VAR-bussen fikk trolig se episoden flere ganger.

VAR grep likevel ikke inn og scoringen til Diagne ble stående. TV 2-ekspert Petter Myhre er klar på at det skulle vært blåst frispark til United-stopperen.

- Hadde jeg sittet i VAR-bussen og vært John Moss og sett disse reprisene her, så hadde jeg dømt. Når jeg ser at han først dytter ham i bakhodet og så planter hånda foran ansiktet der, da skal det dømmes frispark, sa han i pausen.

- Rasende Solskjær

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær skal ha vært rasende ute ved sidelinjen i etterkant av kalddusjen. Ifølge journalist Rob Dawson skal han ha skreket til flere av sine egne spillere og han var lite fornøyd med starten på kampen.

- Solskjær er borte ved sidelinjen og skriker til spillerne. Han ber McTominay og Fred finne ut av hvem som skal gå framover og hvem som skal holde igjen. Han avslutter med «Bruno, kom igjen!» og ber han legge seg bredere i banen får å få ballen. Han er ikke fornøyd her, skriver ESPN-journalisten om Solskjærs reaksjon.

I det som ble en frustrerende første omgang for Solskjærs menn, skulle likevel utligningen komme rett før pause. Bruno Fernandes var som vanlig frampå.

Luke Shaw slo inn fra venstresiden og inne i boksen klinket portugiseren til på volley og det sto 1-1. Et lite mesterstykke av en scoring fra United-stjernen.

Kort tid senere stormet gjestene i angrep etter en corner fra WBA, men det som kunne blitt en stor mulighet ble stoppet av dommer Pawson, som blåste av for pause.

Ropte på straffe

Etter 53 minutter kom hjemmelagets Matheus Perreira til en god sjanse. Fra skrått hold prøvde han å sette ballen inn ved lengste stolpe, men den gikk utenfor.

Ti minutter senere ropte Manchester United på straffe da Harry Maguire snublet inn i 16-meterfeltet etter et frispark. Dommer Pawson bestemte seg for å se episoden i reprise på skjermen og konkluderte med at det ikke var straffespark.

Med drøye 20 minutter igjen på klokka var United nær ved å ta ledelsen. Både Mason Greenwood og Scott McTominay fikk avgårde avslutninger. Den første ble reddet av keeper Sam Johnstone, den andre ble reddet på strek av en WBA-forsvarer.

Store sjanser

Så var det hjemmelagets tur. Ainsley Maitland-Niles fikk ballen etter en kontring og hadde med seg målscorer Diagne i god posisjon, men innlegget var svakt og keeper David De Gea hadde få problemer med å ta seg av ballen.

Like før slutt var vertene på ny nær ved å få vinnermålet. Darnell Furlong slo et godt innlegg, men Diagne klarte ikke å styre ballen mellom stengene.

I andre enden av banen skapte Greenwood farligheter på overtid, men heller ikke for United skulle det lykkes å få et vinnermål denne søndagskvelden, selv om gjestene hadde en ball i stolpen langt inn i tilleggstiden.

Dermed endte det med 1-1 i Birmingham.

Resultatet betyr at United nå er sju poeng bak byrival Manchester City på tabellen. De lyseblå har også én kamp mindre spilt enn Solskjærs menn.

