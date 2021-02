Granerud tangerte norsk seiersrekord

Stjernehopperen tok en seier med historisk sus i Zakopane søndag.

Artikkelen utvides.

Halvor Egner Granerud (24) fikk jaget bort problemene fra tidligere renn i Zakopane og triumferte i søndagens verdenscuprenn.

Dermed har han tangert Roar Ljøkelsøys norske rekord i antall verdenscupseirer. Totalt 11 seirer i verdenscuprenn, alle i løpet av denne sesongen, betyr delt norsk rekord for Granerud.

- Det er helt vilt det denne gutten her har fått til denne sesongen. Jeg har sagt det før: En ting er å gjøre det langt tilbake i historien, der man enten kunne ha store fordeler på enten utstyr eller revolusjonering av teknikk, bemerker NRK-ekspert Johan Remen Evensen, før han fortsetter:

- I dag er det så mange som er så gode. Nivået har blitt hevet, hevet og hevet. Det å klare å stikke seg ut så mye i løpet av én sesong ,og klare å være så stabil på det nivået her, det er rett og slett helt vilt.

Granerud ledet det jevne søndagsrennet i Polen etter første omgang, akkurat som lørdagens konkurranse samme dag.

Men denne gangen ble det ingen feiling fra Asker-skihopperen, som dro i land seieren med å lande på 133 meter. Det holdt til å være foran Slovenias Anze Lanisek med 2,9 poeng.

Robert Johansson lå plassert som nummer 20 etter ett hopp i Zakopane, men Søre Ål-hopperen bykset kraftig oppover i finalen etter et svev på hele 142 meter. Klatringen stanset faktisk helt oppe på tredjeplass, bare 4,3 poeng bak Granerud.

- Vi var inne på det. Får du til et skikkelig godt hopp her, så kan alt skje. Du verden, Robert Johansson har bevist at det er mulig, poengterte Johan Remen Evensen.

Marius Lindvik klatret også kraftig oppover listene med et andrehopp på 136,5 meter. Han ble nummer fire på en glitrende norsk dag i Polen.

Daniel-André Tande klarte ikke å forsvare fjerdeplassen sin fra første omgang, men ble nummer sju.

Johann André Forfang var også inne i miksen. Tromsøværingen var femte beste nordmann, og endte som nummer elleve i rennet.

Reklame Denne boken kan bli husets vakreste møbel