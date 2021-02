Real Madrid med kontrollert hjemmeseier

Real Madrid er i dytten og hadde ingen problemer med å slå Valencia 2-0 på hjemmebane i La Liga søndag.

Scoringer av Karim Benzema og Toni Kroos fikset tre poeng for Madrid-laget, som i tillegg så ut til å få et mål feilaktig annullert for offside.

Det gjør at Real Madrid tar tilbake 2.-plassen i La Liga fra Barcelona. De er tre poeng foran rivalen med én kamp mer spilt.

Opp til serieleder Atlético Madrid, som har to kamper til gode, skiller det fem poeng.

I søndagens kamp smalt det tidlig fra Real og spydspissen Benzema. Franskmannen fikk ballen på venstresiden etter en kontring, og fra hjørnet av 16-meteren vridde han ballen lavt rundt keeper med en delikat avslutning.

Real Madrid førte kampen, og Valencia noterte ikke en eneste avslutning i første omgang. I stedet scoret vertene igjen fire minutter før pause. Lucas Vázquez fikk tid og rom i Valencia-boksen og spilte ballen til Kroos, som kom løpende bakfra og hamret inn 2-0.

Maxi Gómez testet Thibaut Courtois med et langskudd tidlig i annen omgang, og Real-keeperen var med på notene. Ellers var det ikke mye gjestene hadde å komme med.

Etter en times spill satte venstrebacken Ferland Mendy ballen i mål for Real Madrid, men målet ble annullert for en høyst tvilsom offside. Uansett kunne Real Madrid kontrollere inn til en komfortabel hjemmeseier.

Topplagene i La Liga er alle i meget god form. Ligaleder Atlético er ubeseiret på de siste ti siste kampene, og Barcelona på de siste tolv.

Real Madrid har bare tapt én gang på 13 kamper, mens firer Sevilla har ett tap på de siste tolv.

