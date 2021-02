Målfest da Ødegaard debuterte fra start for Arsenal

Nordmannen hadde fått plass i startelleveren til Mikel Arteta, men havnet litt i skyggen til Bukayo Saka og Pierre-Emerick Aubameyang.

ARSENAL - LEEDS 4-2:

Martin Ødegaard spilte sin første kamp fra start for Arsenal søndag kveld etter overgangen til londonklubben fra Real Madrid tidligere i vinter.

Drammens-gutten fikk være med på en skikkelig målfest. Selv om 22-åringen ikke bidro med scoring og assist selv, ble det mye å juble for ute på Emirates matta.

LES OGSÅ: Jönsson glem­mer ald­ri det Ødegaard le­ver­te i Tip­pe­li­ga-de­bu­ten: – Det var spe­si­elt

Ødegaard gjorde en fin figur på midtbanen til Premier League-klubben, men det var unggutten Bukayo Saka som stjal mye av showet. 19-åringen spilte en stor kamp.

Fotballekspert Lars Tjærnås likte ikke helt det han fikk se av nordmannen de første 45 minuttene, men mener at Ødegaard kom mer til sin rett etter hvert.

LES OGSÅ: United snublet borte mot WBA: Tidlig kalddusj gjorde Solskjær forbannet

- Martin Ødegaard forsiktig før pause- etter min mening litt FOR forsiktig. Dristigere og bedre etter pause. Liker aller best evnen/viljen til å dra på seg press med ball, så neste mottaker ofte får bedre tid, skriver han om Ødegaard på Twitter.

TV 2-ekspert Petter Myhre tror vi får se mer av Ødegaard i tiden som kommer.

- God gjennomkjøring. Jeg har så høye forventninger til ham, jeg, at jeg tror han kommer til å spille vesentlig bedre kamper enn det her, men absolutt godkjent på et Arsenal-lag som hadde full kontroll, sier eksperten i TV 2-studio.

I scoringshumør

Allerede etter 13 minutter tok Arsenal ledelsen ved måljeger Pierre-Emerick Aubameyang. Keeper Illan Meslier forventet trolig at spissen skulle avslutte mot lengste stolpe og ble tatt på senga da ballen suste inn ved nærmeste stolpe.

LES OGSÅ: Fulgte Ødegaard i halvannet år. Nå åpner han opp: - Jeg ble overrasket

Hjemmelagets andre scoring kom rett før pause. Igjen var keeper Meslier sentral da han felte nevnte Saka inne i boksen og dommeren pekte på krittmerket. Saka var også nær ved å skaffe straffespark noen minutter tidligere, men etter en VAR-sjekk valgte dommer Stuart Attwell å gjøre om sin opprinnelige avgjørelse.

Da det først ble straffe i det 40. minutt var Aubameyang sikker fra elleve meter.

Og før dommer Attwell rakk å blåse av for pause kom den tredje Arsenal-scoringen. Vertene angrep ved en frisk Saka, som lurte bort en rekke motspillere, før Dani Ceballos overtok. Han ga nydelig videre til landsmann Hector Bellerin og høyrebacken banket ballen i mål ved nærmeste stolpe. Igjen svakt keeperspill av Leeds' burvokter.

LES OGSÅ: Eksperten nektet å tro det Solskjær sa: - Det har aldri vært lov i United

Leeds våknet

Andre omgang var bare noen minutter gammel da Arsenal satte nummer fire for kvelden. Emile Smith Rowe vant ballen etter at Saka først hadde forsøkt seg på en avslutning. Sistnevnte slo på tvers til Aubameyang ved bakre stolpe, som scoret enkelt.

Det så ut til å gå mot stygge siffer for bortelaget, men etter å ha fått den fjerde i sekken, så våknet endelig Marcelo Bielsas menn til liv.

Først reduserte Pascal Stuijk med en heading, der formspilleren Raphinha hadde vært nest sist på ballen. Med drøye 20 minutter igjen av kampen kom det nok en redusering. Denne gangen var det Helder Costa som fant nettet.

LES OGSÅ: Solskjær-gest vekker oppsikt i England

Martin Ødegaard ble for øvrig byttet ut etter 78 minutter. Nordmannen gjorde en god figur i løpet de minuttene. Mohamed Elneny kom inn for nordmannen.

Det siste kvarteret satte både Aubameyang og Saka ballen i stolpen, mens Patrick Bamford ropte på straffe for gjestene, men det ble ikke flere scoringer.

Seieren betyr at Arsenal nå er oppe i 34 poeng og ligger som nummer ti på Premier League-tabellen. Leeds har 32 poeng og er nummer elleve.

Reklame Denne boken kan bli husets vakreste møbel