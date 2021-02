Hertugparet Harry og Meghan venter sitt andre barn

Har fra før sønnen Archie som blir to år i mai.

- Vi kan bekrefte at Archie kommer til å bli storebror. Hertugen og hertuginnen av Sussex er overlykkelige over at de venter sitt andre barn, sier en talsperson for paret til Sky News.

Fra før har paret sønnen Archie (1), som nå altså blir storebror.

Den anerkjente fotografen og venn av paret, Misan Harriman, har lagt ut et bilde på sin Instagramprofil hvor en tydelig gravid Meghan ligger i fanget til Harry, mens han stryker henne i håret.

Nyheten om graviditeten kommer bare måneder etter at Meghan åpnet opp i The New York Times om at de hadde mistet sitt ufødte barn.

Da skrev hertuginnen at hun akkurat hadde byttet bleie på sønnen da hun brått kjente en krampe. Hun falt i gulvet, og følte umiddelbart at noe var galt.

«Jeg visste, mens jeg holdt mitt første barn, at jeg mistet mitt andre», skrev hun da.

Meldte seg ut og flyttet

I april i fjor trakk prins Harry og hertuginne Meghan seg fra sine kongelike plikter, og flyttet fra England til Los Angeles i USA. I etterkant ga de uttrykk for å at de hadde ambisjoner om å gå inn i underholdningsindustrien.

Siden har de signert flere bokavtaler og en storavtale med Netflix om å produsere dokumentarer, spillefilmer, TV-serier og barneprogrammer.

Hertuginnen er fra før kjent for sin rolle som Rachel i TV-serien «Suits».

Vil klare seg på egne ben

En av grunnene til at hertugparet ønsket å trekke seg tilbake fra de kongelige pliktene i utgangspunktet, var fordi de ønsket å være økonomisk uavhengige slik at de kan ta på seg arbeid de ellers ikke kunne tatt hvis de var under kongefamilien.

Dermed har også hertugparet mistet sine titler, og omtales ikke lenger som «Deres kongelige høyheter».

