Bonuspotten skal ut på midtukekupongen

4,4 millioner kroner skal fordeles på alle med tolv rette på midtukekupongen denne uken.

Samtlige tolv kamper på midtukekupongen denne uken er hentet fra Europaligaen. Merk at kampene spilles torsdag og at innleveringsfristen er klokka 18:50.





1. Real Sociedad - Manchester United

Spilles i Torino i Italia. Dette er første gang disse to klubbene møtes i en offisiell kamp siden høsten 2013 da de møttes i Champions League. Real Sociedad ble nummer to i sin gruppe før jul og gikk videre sammen med Napoli. De er på en finfin 5. plass i La Liga med 38 poeng, men avstanden opp til topp fire er på sju poeng i øyeblikket. I tillegg så har både Barcelona og Sevilla kamper til gode. De kommer fra to strake seire og har ikke tapt på fire kamper: 2-2-0. Søndag slo de Getafe 1-0 på bortebane. Ingen sentrale fravær nå som både Oyarzabal og Illarramendi begge er tilbake igjen for "hjemmelaget".

Manchester United endte på 3. plass i sin gruppe i Mesterligaen og kommer dermed inn i Europaligaen her etter å ha røket mot Paris Saint-Germain og Leipzig som gikk videre. De er på 2. plass i Premier League, men etter søndagens 1-1 kamp borte mot West Bromwich er nå avstanden opp til byrival Manchester City hele sju poeng (spiller onsdag kveld). Formen siste fem viser 1-3-1 for Solskjærs mannskap som møter Newcastle hjemme søndag. Solide 8-4-0 på bortebane i Premier League gjør dem til ligaens beste bortelag. Pogba og Jones er meldt ute, men det er ventet at det blir endringer i en periode med mange kamper. Onsdag ble det også kjent at Cavani og van de Beek mister oppgjøret, mens Martial og McTominay begge er usikre.

Manchester United er Premier Leagues beste bortelag, men det er ventet at det blir endringer på laget her i en periode med tett kampprogram. Vi helgarderer i kamp 1 - HUB.

2. Slavia Praha - Leicester

Tsjekkiske Slavia Praha topper hjemlig liga hele ti poeng foran byrival Sparta Praha når ligaen nå har passert halvspilt med 51 poeng på 19 kamper og er fortsatt ubeseiret med solide 16-3-0 til nå. De kommer fra klare 3-0 hjemme over Pardubice i helgen og har 9-1-0 på sine siste ti. I gruppespillet før nyttår ble de nummer to og gikk videre sammen med Bayer Leverkusen. Hovorka, Yusuf og Sevcik er bekreftet ute for vertene, mens duoen Tecl og Buren begge er usikre.

Leicester endte opp på 13 poeng i gruppespillet før jul og gikk videre sammen med Braga fra Portugal. De imponerer i Premier League om dagen der Liverpool ble slått 3-1 hjemme lørdag og 8-3-1 på utebane gjør dem samtidig til ligaens nest best bortelag - bak Manchester United. De ligger på 3. plass med 46 poeng og ligger i øyeblikket godt an til en topp fire-plassering. Søndag venter Aston Villa borte. Praet, Fofana, Perez, Justin og Morgan er alle ute, mens Castagne er usikker.

Leicester er knallsterke borte. Vi tror de får mesteparten av jobben gjort allerede i første oppgjør og spiller B.

3. Sporting Braga - Roma

Sporting Braga fra Portugal gikk videre sammen med Leicester som gruppetoer før jul. I hjemlig liga ligger laget på 3. plass med 40 poeng etter 19 runder, hele elleve poeng bak suverene Sporting Lisboa som leder klart. Formen siste ti viser småpene 7-1-2 etter at de slo Santa Clara med 1-0 på bortebane søndag. Castro, Carmo, Medeiros, Moura og Fonte rapporteres alle ute til denne, mens spissen Paulinho også nylig er solgt.

Roma vant Gruppe A foran Young Boys med 4-1-1 og 13 poeng på seks kamper på tampen av fjoråret. De er nummer tre i Serie A i øyeblikket med sine 43 poeng, sju bak Inter som topper, der de kommer fra en solid 3-0 seier hjemme over Udinese i helgen. Fasiten siste ti viser 6-1-3. Zaniolo, Pedro og Smalling mangler.

Tror man kommer langt med UB i kamp 3 og at Roma skaffer seg et godt utgangspunkt foran returen på hjemmebane kommende uke.

4. Røde Stjerne - Milan

Den gamle storheten Røde Stjerne fra Serbia er fortsatt med i turneringen etter at de ble nummer to i Gruppe L før nyttår og gikk videre til 16-delsfinalen sammen med Moldes motstander Hoffenheim fra Bundesliga. De karret til seg elleve poeng til slutt (3-2-1) og hadde fire poeng ned til Slovan Liberec på 3. plass. De har ni strake seire i hjemlig liga og topper tabellen seks poeng foran erkerival Partizan Beograd med én kamp til gode. Lørdag slo de middelhavsfarer Radnicki 1-0 på utebane. Nikolic og Katai mangler for den serbiske storklubben.

Jens Petter Hauge og hans lagkamerater i Milan tok seg videre som gruppevinnere sammen med Lille etter 4-1-1 og 13 poeng i Gruppe H før jul. Nevnte Hauge fikk muligheten i flere kamper da, men er som kjent ikke påmeldt i Milan-troppen som spiller Europaliga denne vinteren og våren. De har stort sett toppet Serie A siden oppstarten i fjor høst, men etter lørdagens overraskende 0-2 tap borte mot Spezia er nå byrival Inter forbi med ett poeng mer. Totalt har det blitt 7-0-3 på de siste ti og tre seire og to tap på de fem siste. Avstanden ned til Roma og Juventus er henholdsvis seks og sju poeng og søndag venter selveste Inter i lokaloppgjør og tidlig seriefinale, noe som fort kan bety en B-preget startellever her.

Vi stoler på Milan på en vrien midtukekupong vel vitende om at oppgaven er tøff og at Inter venter på søndag. Røde Stjerne uten hjemmepublikummet i ryggen er heller ikke det samme og kvaliteten på Serie A skal være en del bedre enn den serbiske. B.

5. Young Boys - Bayer Leverkusen

Sveitsiske Young Boys tok ti poeng i gruppespillet (3-1-2) og gikk videre sammen med Roma. De topper den hjemlige ligaen hele 16 poeng foran Basel allerede med sterke 14-5-1 på de første 20 og har 8-2-0 på de siste ti. Søndag slo de Lugano 3-1 borte. Nsame og toppscorer Camara soner begge, mens Martins, Sierro og Petignat er ute med skade. Det betyr et svekket hjemmelag.

Bayer Leverkusen vant sin gruppe tre poeng foran Slavia Praha fra Tsjekkia med 15 poeng etter fem seire og ett tap. De kommer fra en noe skuffende 2-2 forestilling hjemme mot svakt plasserte Mainz i Bundesliga i helgen der laget befinner seg på 5. plass med 36 poeng etter at 21 runder er unnagjort. Formen siste fem: 2-1-2. Arias, Paulinho, Weiser, Bellarabi og Baumgartlinger er på fraværslista, mens trioen Bender, Hradecky og Wirtz betegnes som tvilsomme til oppgjøret.

Bayer Leverkusen skal være klassen bedre enn sin sveitsiske motstander. B.

6. Wolfsberg - Tottenham

Spilles i Budapest. Østerrikske Wolfsberg er på en nøktern 6. plass i hjemlig liga med 24 poeng etter 17 runder (7-3-7) og ligger hele 16 poeng bak Salzburg som topper tre poeng foran Rapid Wien. Lørdag slo de tabelljumbo Admira 2-1 hjemme. I høstens gruppespill ble de nummer to og gikk videre sammen med Dinamo Zagreb. Peretz og Leitgeb er begge ute, ellers ser det greit ut.

Tottenham vant sin gruppe ett poeng foran Royal Antwerp etter 4-1-1 og 13 poeng. De er ute av FA Cupen, men skal som kjent spille finale i ligacupen mot suverene Manchester City til våren. I Premier League er de nå nede på 9. plass med 36 poeng etter lørdagens 0-3 tap borte mot nettopp City. 1-0-4 på de siste fem er tall som bør bekymre manager Mourinho. Søndag venter West Ham borte i et viktig London-derby. Lo Celso er ute, mens både Aurier og Reguilon testes.

Tottenham bør ta seg av denne og drepe spenningen etter første oppgjør. En B i Budapest. At kampen spilles på nøytral bane bør nok også favorisere engelskmennene.

7. Molde - Hoffenheim

Spilles i Villarreal i Spania. Molde er altså Norges eneste gjenværende lag i Europa etter at de gikk videre som gruppetoer sammen med Arsenal i gruppespillet før jul. De endte på 2. plass i Eliteserien sist sesong, langt bak suverene Bodø/Glimt, og har slått Brattvåg og Brann i oppkjøringen hjemme på Aker Stadion. At sist ukes planlagte treningskamp mot Rosenborg ble avlyst er nok neppe noen fordel for Erling Moes mannskap, som også må spille dette oppgjøret på nøytral grunn. Ut har Henry Wingo og Leke James forsvunnet, mens spissen Bjørn Bergmann Sigurdarson er tilbake i klubben igjen. Inn har også Fofana kommet. Ohi, Haraldseid, Brynhildsen og Hussain rapporteres ute til oppgjøret.

Hoffenheim klarte 2-2 mot Erling Braut Haalands Borussia Dortmund på bortebane i en kamp de ledet til ni minutter gjensto i lørdagens seriekamp. Det plasserer laget på 12. plass med 23 poeng etter at 21 runder nå er spilt av Bundesliga. 2-1-2 viser formen siste fem. De vant Gruppe L fem poeng foran Røde Stjerne med pene 5-1-0 og 16 poeng før jul. Stafylidis, Bicakcic og Hübner meldes fortsatt ute, mens Nordtveit, Geiger og Akpoguma trolig blir hjemme. Stjernespissen Kramaric er også et usikkert kort for tyskerne.

Hjemme i Molde ville vi gitt vertene en fair sjanse til et godt resultat, men på nøytral bane blir dette tøft for Molde mot et lag i full form. B.

8. Salzburg - Villarreal

Disse to klubbene møtte hverandre i samme turnering for seks år tilbake. Da gikk Villarreal videre over to kamper. Salzburg er det dominerende laget i Østerrike om dagen, selv om de har mistet flere sentrale brikker det siste drøye året. De topper hjemlig liga tre poeng foran Rapid Wien etter 13-1-3 på de første 17 kampene og står med sju seire og tre tap på de siste ti. Lørdag slo de Swarovski 4-2 borte. De endte på 3. plass i høstens gruppespill i Mesterligaen (bak Bayern München og Atletico Madrid) og kommer dermed inn i Europaligaen her. Wöber er skadet, mens stoppermakker Ramalho må sone. Fra før er Bernardo, Diarra og Diakité på skadelista.

Spanske Villarreal låner ut sin bane til Molde for dagen da de åpner med bortekamp i sin 16-delsfinale før hjemmekampen om én uke. De vant Gruppe I med 16 poeng (5-1-0) før jul og gikk videre sammen med Maccabi Tel Aviv. I hjemlig liga ligger de på 6. plass med 36 poeng i øyeblikket, men det har nå gått fem kamper siden siste seier der fire av de riktignok alle har endt med uavgjort og poengdeling. Søndag røk de 1-2 hjemme mot Real Betis etter at de fire foregående alle endte U. Gaspar, Iborra, Coquelin, Moreno og Chukwueze mangler trolig alle til denne.

Villarreal har ganske sterke tradisjoner i denne turneringen de siste årene og møter et Salzburg-lag som nok ikke er på samme nivå som tidligere år. UB kan holde, men på det største kupongforslaget helgarderer vi oppgjøret. HUB. Hjemmebanefordelen i internasjonal toppfotball har vist seg uhyre liten nå med tomme tribuner.

9. Granada - Napoli

Granada er nummer åtte med 30 poeng i La Liga og kan muligens med en solid andre halvdel av sesongen ende opp i Europaligaen også til høsten igjen. Drømmen om en plass blant de fire beste er dog kjørt for lenge siden. De har fem kamper på rad uten seier (0-3-2) i ligaen og kommer fra 1-2 tap hjemme mot serieleder Atletico Madrid i helgen. De ble nummer to i Gruppe E før jul og gikk dermed videre sammen med Rosenborgs overmenn i PSV Eindhoven fra Nederland. Quini, Milla og Suarez mangler.

Napoli slo selveste Juventus 1-0 på hjemmebane i ligaen lørdag og ligger med det på 5. plass med 40 poeng, ti poeng bak serieleder Inter, men med én kamp til gode. De har fire seire og to tap på sine siste seks og vant Gruppe F to poeng foran Real Sociedad. Ghoulam og Koulibaly sliter begge med sykdom og er trolig ute, mens Ospina, Mertens, Di Lorenzo, Demme, Hysaj, Manolas og Lozano alle sliter med skader og er trolig ute.

UB tror vi skal holde og har Napoli som klare favoritter til å gå videre over to kamper mot formsvake verter.

10. Lille - Ajax

Disse to klubbene møtte faktisk hverandre i gruppespillet i Champions League så seint som høsten 2019. Da vant Ajax 2-0 borte og 3-0 hjemme. Franske Lille topper hjemlig liga ett poeng foran de siste års suverene mestere i Paris Saint-Germain og har småpene 7-2-1 på de ti siste ligakampene Etter seks strake seire ble det bare 0-0 hjemme mot Brest søndag. I gruppespillet før jul ble de nummer to med elleve poeng og gikk videre sammen med Milan og eliminerte både Sparta Praha og Celtic. André, Yilmaz og Xeka rapporteres ute for serielederen i Ligue 1.

Ajax endte opp på sju poeng i høstens gruppespill i Champions League og ble nummer tre bak Liverpool og Atalanta som gikk videre i den gjeveste turneringen. Dermed må laget ta til takke med Europaligaen. I øyeblikket topper de nederlandsk Eresdivisie seks poeng foran PSV som jager nærmest. 8-2-0 siste ti der de siste skes alle har endt med seier og full pott. Lørdag slo de Heracles 2-0 borte. Onana soner som kjent en dopoingdom, mens spissen Haller ble glemt (!) da klubben skulle melde inn troppen til turneringen etter nyttår. Mazraoui er ute med skade og neppe aktuell her.

Lille ser solide ut, men dette er helt åpent synes vi. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren blir eneste utvei.

11. Royal Antwerp - Glasgow Rangers

Royal Antwerp, med norske Simen Juklerød på laget, har vært en positiv overraskelse i denne turneringen. De gikk videre med tolv poeng fra gruppespillet (4-0-2) etter å ha slått gruppevinner Tottenham hjemme i Belgia. Søndag spilte de 1-1 borte mot tabellsekser Standard Liege i hjemlig liga, noe som plasserer laget på 2. plass med 47 poeng. Hele 13 poeng skiller opp til den suverene serielder Club Brugge. 3-1-1 siste fem. Avenatti, Matheus, Mbokani og Haroun er alle ute, mens førstekeeper Butez er usikker.

Steven Gerrards Glasgow Rangers er helt suverene i hjemlig liga denne sesongen og topper nå den skotske serien hele 18 poeng foran byrival Celtic som har dominert stort de siste årene. Pene 8-2-0 er fasiten på de siste ti og lørdag slo de Kilmarbock 1-0 hjemme på Ibrox. De vant Gruppe D med sine 14 poeng (4-2-0) og gikk videre sammen med Benfica. Ingen nye skader å rapportere om fra Glasgow.

Rangers ser veldig sterke ut denne sesongen. Vi tror de får med seg et resultat i Belgia og spiller UB i kamp 11 i jakten på tolv rette og bonuspott torsdag.

12. Benfica - Arsenal

Spilles på nøytral bane i Roma - noe som definitivt ikke er noen fordel for normalt hjemmesterke Benfica. Hjemmelaget gikk videre som gruppetoer sammen med Glasgow Rangers i gruppespillet før jul, men i hjemlig liga ligger de på en noe skuffende 4. plass med 38 poeng - hele 13 poeng bak byrival Sporting Lisboa som topper i suveren stil. Fem av de siste ti har alle endt med uavgjort (4-5-1). Søndag spilte de 1-1 borte mot Moreirense. Almeida og Jardel mangler, mens forsvarssjef Dias som kjent dro til engelsk fotball og Manchester City i fjor høst.

Arsenal, med Martin Ødegaard fra start for første gang, slo Leeds 4-2 hjemme på Emirates søndag ettermiddag og ligger med det på 10. plass i Premier League med 34 poeng etter en noe skuffende sesong så langt. De er også ute av både ligacupen og FA Cupen, så Europaligaen er nå klubbens eneste mulighet til å vinne noe denne sesongen. De vant Gruppe B med full pott og gikk videre sammen med Molde. Partey og Tierney (tilbake i trening) trøbler, men Aubameyang blir trolig klar etter smellen søndag.

Har litt feeling for Arsenal og tester B på 96-rekkeren. På det største kupongforslaget halvgarderer vi oppgjøret som spilles på nøytral bane i Italia - UB.

Sportspills 96-rekker:

1. Real Sociedad - Manchester United HUB

2. Slavia Praha - Leicester B

3. Sporting Braga - Roma UB

4. Røde Stjerne - Milan B

5. Young Boys - Bayer Leverkusen B

6. Wolfsberg - Tottenham B

7. Molde - Hoffenheim B

8. Salzburg - Villarreal UB

9. Granada - Napoli UB

10. Lille - Ajax HU

11. Royal Antwerp - Glasgow Rangers UB

12. Benfica - Arsenal B





Sportspills 432-rekker:

1. Real Sociedad - Manchester United HUB

2. Slavia Praha - Leicester B

3. Sporting Braga - Roma UB

4. Røde Stjerne - Milan B

5. Young Boys - Bayer Leverkusen B

6. Wolfsberg - Tottenham B

7. Molde - Hoffenheim B

8. Salzburg - Villarreal HUB

9. Granada - Napoli UB

10. Lille - Ajax HUB

11. Royal Antwerp - Glasgow Rangers UB

12. Benfica - Arsenal UB