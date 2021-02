Fulham på poengjakt får tillit på lørdagskupongen

Fulham har sett fortapte ut på bunnen av tabellen gjennom hele sesongen, men med seier hjemme mot tabelljumbo Sheffield United lørdag stiger sjansene for å berge plassen ytterligere. London-klubben blir et av våre holdepunkter i jakten på tolv rette lørdag.

Det er tre kamper fra Premier League og ni kamper fra Championship på lørdagskupongen denne uken.

Bonuspotten er nå på 400 000 kroner etter at den ble utløst på midtukekupongen torsdag. Innleveringsfristen er som vanlig klokka 15:55.





1. Fulham - Sheffield United

Det tre første kampene på lørdagskupongen denne uken er hentet fra engelsk Premier League. Det omvendte møtet mellom lagene tilbake i oktober endte 1-1 i noe som ble Sheffield Uniteds første poeng for sesongen etter en tung start. Fulham har fått opp håpet om ny kontrakt og med seier her er avstanden opp til Newcastle bare på tre poeng. De kommer fra 2-0 borte over Everton og 1-1 i Burnley den siste uken og har ikke tapt på de tre siste. 1-4-1 er fasiten siste seks, men hjemme står de med svake 1-4-7 til nå. Kun West Bromwich og dagens motstander ligger bak de på tabellen der tre lag som kjent rykker ned. Mitrovic og Cairney er fortsatt ute, ellers ser det greit ut for manager Parker.

Sheffield United var inne i en god periode og vant tre kamper på ganske kort tid (3-2-19 totalt), men har tapt de to siste og er jumbo i Premier League med sine elleve poeng på 24 kamper. De har hele 14 poeng opp til Newcastle på trygg grunn og står med svake 1-1-10 på utebane før turen til London lørdag. Mandag røk de med klare 0-3 borte mot et West Ham-lag som har overrasket stort denne sesongen og ligger på 5. plass før denne runden. Berge, Robinson, Fleck, Egan og O'Connell er fortsatt ute hos gjestene.

Dette er en kamp Fulham rett og slett må vinne dersom de skal har forhåpninger om å berge plassen og de siste kampene har vært svært så positive for London-klubben. Vi tror på hjemmeseier og spiller H i kamp 1.

2. Liverpool - Everton

Prestisjefylt Merseyside-derby. Everton har faktisk ikke vunnet her siden 1999! Det endte 2-2 i et dramatisk lokaloppgjør mellom lagene på Goodison Park tidligere i sesongen, mens det ble 5-2 i ligaen og 1-0 i FA Cupen her sist sesong. Liverpool slo tilbake etter en tung periode i ligaen da laget slo Leipzig 2-0 på nøytral bane borte i Budapest i den første 8-delsfinalen i Champions League tirsdag og skaffet seg dermed et godt utgangspunkt foran returmøtet. De har dog vist elendig form i ligaen og det som var serielederen til jul har nå blitt en 6. plass på tabellen med 40 poeng - hele 16 (!) bak Manchester City som topper i suveren stil. Tre strake tap og kun to seire på ti kamper (2-3-5) er uvant kost fra Klopp & co. Sist helg røk de 1-3 borte mot tabelltreer Leicester i en kamp de ledet 1-0. 7-2-3 hjemme. Van Dijk, Matip, Gomez, Milner, Jota og Keita er fortsatt på skadelista.

Everton er nummer sju med 37 poeng, men er oppe på samme poengsum som naboen dersom de skulle vinne på Anfield for første gang siden 1999 i kveld. De kommer fra to strake hjemmetap i ligaen; 0-2 mot Fulham og 1-3 mot Manchester City, men er klare for kvartfinalen i FA Cupen og slo nylig Leeds borte og spilte 3-3 på Old Trafford mot Manchester United. 7-2-2 på bortebane gjør de faktisk til ligaens fjerde beste bortelag. Pickford var tilbake igjen sist og her er det ventet at også Allan og toppscorer Calvert-Lewin returnerer. Mina og Gbamin er ute.

Everton trives absolutt ikke på Anfield, så vi skjønner favorittskapet til de røde selv om det er to lag ute av form som møtes. HU holder normalt i massevis.

3. Burnley - West Bromwich

Burnley var i aksjon så sent som onsdag kveld da laget spilte 1-1 hjemme mot Fulham. Det betyr at de ligger på 15. plass med 27 poeng og har en luke på åtte poeng ned til nettopp Fulham under streken. 1-2-2 siste fem og 4-3-5 hjemme er fasiten for Dyches mannskap som spilte 0-0 borte mot West Bromwich i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen. Wood, Vydra og Stephens må alle sjekkes, mens Gudmundsson, Brady og Pieters alle trolig er ute. Mee returnerer.

West Bromwich er nest sist med fattige 13 poeng på 24 kamper (2-7-15), så det meste tyder på en snarlig retur til Championship for laget som rykket opp sist sommer. Det er nå sju kamper siden siste seier (0-2-4 siste seks) for Allardyce & co. som kommer fra 1-1 hjemme mot Manchester United sist helg. Borte har det blitt lenge mellom oppturene: 1-3-8. Gibbs mangler, mens Diangana er tilbake i trening og er aktuell igjen. Peltier og Snodgrass er begge 50/50 i skrivende stund.

Tror Burnley tar seg av WBA på eget gress og spiller H.

4. Norwich - Rotherham

De ni siste kampene er hentet fra Championship. Topp mot bunn dette. Norwich har ledet Championship stort sett hele sesongen og topper nå fire poeng foran Brentford etter at 30 runder er unnagjort, mens det skiller fem ned til Swansea på 3. plass som har to kamper mindre spilt. To lag rykker som kjent direkte opp til Premier League, mens lag 3-6 må ut i Play Off. De har pene 9-5-1 hjemme på Carrow Road og kommer fra 2-0 borte over Coventry onsdag kveld - lagets andre strake seier. 2-2-1 er fasiten på de siste fem. Det omvendte møtet mellom lagene i Rotherham tidligere i sesongen endte med 2-1 seier til Norwich. McGovern, Stiepermann, Hugill og Byram er fortsatt ute og ikke tilgjengelige.

Rotherham er såvidt over nedrykksstreken med sine 29 poeng, men har både én og to kamper til gode på lagene rundt seg. Onsdagens 0-1 tap borte mot Bournemouth var lagets andre strake nederlag etter at de to foregående begge ble vunnet. 4-2-8 borte. Lindsay, Mattock og Ogbene skal etter rapportene fortsatt være ute.

Vi gir serielederen tillit på hjemmebane og spiller H i kamp 4.

5. Huddersfield - Swansea

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-1, mens Huddersfield overrasket og tok en sterk 2-1 seier da laget gjestet Wales tilbake i oktober i fjor høst. Huddersfield berget såvidt plassen forrige sesong etter nedrykket fra Premier League våren 2019 og er på en beskjeden 19. plass med 33 poeng i øyeblikket. Fem poeng skiller ned til Sheffield Wednesday under streken. Det har nå blitt åtte kamper på rad uten seier (0-2-6) og tirsdagens 1-2 tap borte mot Middlesbrough var lagets andre strake nederlag. 7-2-6 hjemme for laget som er det nest svakeste på bortebane i ligaen. Toffolo soner, mens hele åtte mann er på skadelista til hjemmelaget.

Swansea er oppe på 3. plass med 56 poeng og er et av de absolutte formlagene i denne serien med solide 7-2-0 på de siste ni. De kommer fra 1-0 hjemme over Nottingham onsdag kveld og ligger nå bare poenget bak Brentford på 2. plass (direkte opprykk) med to kamper mindre spilt. 7-3-3 er borte er sterke tall for tabelltreeren. Cullen og Benda er fortsatt ute. Ellers er det lite nytt å melde på skadefronten.

To lag med vidt forskjellig formkurve. Det er fristende å spille borteseieren alene, men vi tar oss råd til en halvgardering i Huddersfield. UB.

6. Reading - Middlesbrough

Det endte 1-2 her sist sesong, mens det ble målløst da disse to lagene møttes i Middlesbrough tidligere denne sesongen. Reading åpnet sesongen knallsterkt og toppet faktisk Championship etter noen få runder. Etter to strake tap slo de tilbake med en viktig 2-0 seier borte over Bristol City tirsdag, noe som plasserer laget på 5. plass med 51 poeng. Seks bak Brentford på direkte opprykk. 9-0-6 hjemme. Meite, Swift og Araruna mangler.

Middlesbrough slo formsvake Huddersfield 2-1 hjemme på Riverside tirsdag takket være hver sin scoring fra Watmore og Fletcher i en kamp der McNair ble utvist - noe som betyr karantene her. De ligger på 8. plass med 43 poeng før denne og har seks poeng opp til Bournemouth på en Play Off-plass. Bortefasiten viser 4-5-6. Fry, Tavernier og Browne er ute med skade.

Åpent oppgjør. Vi ender opp med HU på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget.

7. Queens Park Rangers - Bournemouth

QPR har for alvor funnet formen etter at Stefan Johansen kom inn på lån fra Fulham tidligere i vinter. Solide 5-0-1 på de siste seks betyr takk og farvel til bunnstriden for denne gang for de blå og hvite fra Loftus Road. De ligger på 16. plass med 36 poeng før denne runden og har nå åtte poeng ned til lagene under streken. 5-4-5 hjemme. Det endte 0-0 da disse to møttes i Bournemouth i det omvendte møtet mellom lagene tilbake i oktober i fjor. Owens og Amos er fortsatt ute.

Bournemouth var inne i en blindgate med fire strake tap etter jul og mistet med det kontakten med topplagene i ligaen, men 2-1-0 og sju poeng av ni mulige på de siste tre plasserer Joshua Kings tidligere klubb på 6. plass med 49 poeng. Det er seks poeng ned til Cardiff og åtte opp til Brentford på direkte opprykk. 4-7-4 borte. Cook og Solanko er de to som fortsatt er på skadelista.

Vel vitende om QPR sin kanonform må man ta noen sjanser. UB i kamp 7.

8. Nottingham - Blackburn

Tilsvarende møte forrige sesong endte 3-2, mens Nottingham vant også det omvendte møtet mellom lagene på Ewood Park tilbake i oktober med 1-0. Hjemmelaget var inne i en fin periode med fire kamper uten tap (2-2-0) helt til de røk 0-1 på tampen borte mot topplaget Swansea onsdag kveld. Det plasserer skogvokterne på 18. plass med 33 poeng - fem foran lagene under streken. Moderate 4-6-5 hjemme på City Ground. Arter, Sow, Ameobi og McKenna er bekreftet ute, mens Yates betegnes som usikker til dette oppgjøret.

Blackburn har tre strake tap og kommer fra et 1-2 nederlag borte mot Barnsley onsdag kveld. Det betyr at laget ligger på 12. plass med 39 poeng og at drømmen om en Play Off-plass er i ferd med å renne ut. 2-0-3 er fasiten siste fem og borte har det blitt 5-2-8 så langt denne sesongen. Johnson er tilbake i trening, men tvilsom. Fra før er Ayala og Wharton ute.

Denne kampen er en av mange åpne mellom to ustabile lag i Championship denne lørdagen. HU kan holde, men på 432-rekkeren helgarderer vi oppgjøret. HUB.

9. Stoke - Luton

Det endte 3-0 her sist sesong, mens Stoke vant 2-0 da de gjestet Luton tidligere denne sesongen. Stoke er på 9. plass med 42 poeng, sju poeng bak Bournemouth på den siste Play Off-plassen. De kommer fra 1-0 hjemme over svakt plasserte Sheffield Wednesday i midtuken, lagets første seier på en god stund etter en tung periode. Står med 6-4-5 totalt hjemme i Stoke før denne. Davies soner, mens Campbell og Mäenpää er ute med skade.

Luton berget plassen nærmest på mirakuløst vis forrige sesong. Denne sesongen har det gått langt bedre for laget som befinner seg på 15. plass med 37 poeng før turen til Stoke lørdag. Formen siste fem viser 1-1-3 - tirsdag røk de 0-2 hjemme mot et Play Off-jagende Cardiff. 5-2-8 borte. Bree og O'Kane mangler, ellers er det lite nytt å rapportere.

Vi tror Stoke fortsetter der de slapp i midtuken. H.

10. Bristol City - Barnsley

1-0 her sist sesong, mens det ble 2-2 i Barnsley mellom disse to tidligere i sesongen. Bristol City er på 14. plass med 39 poeng, men fem strake tap bekymrer. Tirsdag røk de 0-2 hjemme mot Reading. Det betyr 7-2-6 totalt på hjemmebane denne sesongen før lørdagens kamp. Mawson, Dasilva, Weimann og O'Dowda er fortsatt på fraværslista hos vertene.

Barnsley fortsetter å overraske positivt. Laget, som såvidt berget seg sist sesong, er nummer ti med 42 poeng og onsdagens 2-1 seier hjemme over Blackburn var lagets andre strake triumf. Borte har det blitt 5-3-7 til nå. Halme, Kitching, Williams og Bähre er alle ute.

Med tanke på hjemmelagets usle form er det fristende å prøve borteseieren, men vi ser ingen annen utvei enn å helgarderer denne på begge de to systemene. HUB.

11. Cardiff - Preston

Etter en svak periode med fire strake tap er Cardiff tilbake på vinnersporet igjen. Tirsdagens 2-0 seier borte over Luton var lagets fjerde strake trepoenger, noe som plasserer laget på 7. plass med 43 poeng. Det skiller seks poeng bak Bournemouth på den sjette og siste Play Off-plassen. 5-3-7 hjemme i Wales, men de faktisk har tatt langt flere poeng på utebane. Det endte med 1-0 seier til Cardiff i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen. Hoilett, Ojo, Ralls, Vassell, Osei-Tutu, Bamba og Tomlin er alle på skadelista til hjemmelaget.

Preston er i et slags ingenmannsland om dagen der de ligger på 13. plass med 39 poeng. De har 1-1-3 på sine siste fem og kommer fra 0-1 tap hjemme mot Watford i midtuken etter at de slo Blackburn borte fire dager i forveien. 8-1-6 borte gjør de faktisk til ligaens fjerde beste på reisende fot. Rudd, Bauer og Moult mangler.

Formsterke Cardiff får full tillit på en småvrien lørdagskupong. H.

12. Sheffield Wednesday - Birmingham

Det endte 1-1 her sist sesong, mens Sheffield Wednesday vant 1-0 da de gjestet Birmingham i oktober. Viktig bunnoppgjør dette mellom to lag som i øyeblikket befinner seg under nedrykksstreken. Hjemmelaget startet som kjent sesongen med tolv minuspoeng, en straff som senere ble redusert til seks. De ligger tredje sist med 28 poeng før denne, men har bare ett poeng opp til Rotherham på trygg grunn. 6-5-3 hjemme. Tirsdag røk de 0-1 borte mot Stoke. 3-0-2 siste fem. Luongo, Odubajo, van Aken og Iorfa trøbler og er ikke med her.

Birmingham ligger utsatt til på nest siste plass med 28 poeng og har i tillegg én kamp mer spilt enn hjemmelaget, som de passerer med full pott her. Svake 0-2-4 siste seks og onsdagens 0-2 tap borte mot Millwall i London var lagets tredje strake nederlag. Brukbare 4-7-4 borte, men 2-3-10 hjemme i Birmingham gjør dem til ligaens svakeste hjemmelag til nå. Roberts er tilbake etter å ha sonet sist.

Birmingham sliter i motbakke om dagen. Vi prøver H på 96-rekkeren, men halvgarderer på det største forslaget. HU.

