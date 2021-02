PSG-stjernen fikser søndagscashen til vinterferien

Kylian Mbappe herjet med Barcelona i Champions League tirsdag. I kveld venter Monaco på hjemmebane i den franske ligaen.

Det er tre kamper fra Premier League, tre kamper fra Italiensk Serie A, to kamper fra Tysk Bundesliga, tre kamper fra Spansk La Liga og til slutt én kamp fra Fransk Ligue 1 på søndagskupongen denne uken.

Bonuspotten er nå oppe i xxx xxx kroner og innleveringsfristen er allerede klokka 14:55.





1. Aston Villa - Leicester

De tre første kampene på søndagskupongen denne uken er hentet fra engelsk Premier League. Det endte 1-4 her sist sesong, mens Aston Villa vant 1-0 da de gjestet Leicester tidligere denne sesongen. Hjemmelaget er på 8. plass med 36 poeng før denne runden og har både én og to kamper til gode på lagene rundt seg på tabellen. Det har blitt mye seier og tap i annen hver kamp og ustabile takter i det siste - formen siste fem viser 2-1-2 for laget som kommer fra 0-0 borte mot Brighton forrige helg. 5-1-4 hjemme på Villa Park. Cash, Hause og Wesley mangler, ellers ser det greit ut.

Leicester er inne i en hektisk periode med mange kamper. I tillegg til hjemlig liga er laget involvert også i FA Cupen og Europaligaen om dagen. De er klare for kvartfinalen i cupen, mens de spilte 0-0 borte mot Slavia Praha i den første 16-delsfinalen i Europaligaen i Tsjekkia torsdag kveld der returen venter på hjemmebane kommende uke. Forrige helg snudde de 0-1 til seier 3-1 hjemme over Liverpool i lokaloppgjøret på eget gress og ligger med det på 3. plass med 46 poeng, samme poengsum som tabelltoer Manchester United. 8-3-1 borte er solide tall for Brendan Rodgers mannskap. Praet, Fofana, Morgan, Perez og Justin er alle ute, men Castagne skal være fit for fight igjen.

Leicester er blant ligaens beste bortelag, men de er inne i en hektisk periode og møter et ustabilt hjemmelag som kan slå "alle" i sine beste stunder. Det blir UB på begge de to spillforslagene.

2. Arsenal - Manchester City

Det endte med 1-4 seier til Manchester City da disse to lagene møttes i kvartfinalen i ligacupen her like før jul, mens det ble 1-0 seier til City i det omvendte oppgjøret i ligaen tidligere i sesongen. Martin Ødegaard har fått sjansen fra start i begge de siste kampene for Arsenal og gjort sine saker bra. Først i 4-2 seieren hjemme over Leeds for én uke tilbake, og så i 1-1 kampen borte mot Benfica på nøytral bane i Roma i Europaligaen torsdag kveld. De ligger på 10. plass med 34 poeng i ligaen i øyeblikket og står med 2-1-2 på de siste fem før møtet med serielederen søndag. 5-3-4 hjemme i hovedstaden. Partey er eneste mann på fraværslista til Arteta.

Manchester City topper nå Premier League ti poeng foran byrival Manchester United og virker ustoppelige om dagen med 16 seire på rad! I onsdagens hengekamp borte mot Everton tok de en komfortable 3-1 seier etter at stillingen halvveis var 1-1. Kommende uke venter også tyske Borussia Mönchengladbach på bortebane i første 8-delsfinale i Champions League. 8-3-1 borte. Både Aguero og De Bruyne er tilbake for fullt, noe som selvfølgelig er gledelig nytt for de lyseblå. Det betyr at Ake er eneste mann som er bekreftet ute, mens formkortet Gundogan er usikker etter smellen han pådro seg i 3-0 seieren hjemme over Tottenham forrige helg.

Det er vanskelig å argumentere for noe annet enn borteseier slik Manchester City framstår om dagen, vel vitende om at de før eller senere går på en smell. B.

3. Manchester United - Newcastle

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 4-1 på 2. juledag i 2019, mens det ble United-seier med samme siffer også sist disse møttes i Newcastle tilbake i oktober i fjor inneværende sesong. Manchester United leverte en knallsterk forestilling i Spania torsdag da laget slo Real Sociedad hele 4-0 på bortebane i det første oppgjøret i Europaligaen. De kommer fra en noe skuffende 1-1 forestilling borte mot svakt plasserte West Bromwich i ligaen for én uke tilbake og ligger fortsatt på 2. plass med 46 poeng - ti poeng bak byrival Manchester City som går som toget om dagen. Moderate 5-3-4 hjemme på Old Trafford, mens de er seriens beste bortelag med imponerende 8-4-0 til nå. Pogba og Jones er fortsatt ute, mens Cavani, van de Beek og McTominay har et håp om å være tilbake etter å ha stått over torsdag.

Newcastle er nede på 17. plass med 25 poeng før denne runden, seks poeng foran Fulham under nedrykksstreken. Etter en tung periode med fem strake tap, har de nå to seire og to tap på sine siste fire. Mandag røk de 0-2 borte mot formsterke Chelsea i London. Bortefasiten viser dermed 3-2-7. Kun West Bromwich og Sheffield United har tatt færre poeng på utebane enn Steve Bruces mannskap som røk 1-4 her sist sesong. Wilson, Schär og Manquillo er ute en stund, mens kampen trolig kommer for tidlig for Fernandez. Hendrick returnerer.

Manchester United blir et av holdepunktene på søndagskupongen. En H på Old Trafford.

4. Milan - Inter

Prestisjefylt lokaloppgjør i Milano mellom nummer én og to på tabellen i Serie A. Det endte med 2-1 seier til Milan i det første lokaloppgjøret mellom lagene denne sesongen, mens Inter slo tilbake og vant 2-1 i den italienske cupen sist disse rivalene møttes for én måned tilbake. Milan har stort sett toppet Serie A hele denne sesongen, helt til forrige helg da laget noe overraskende tapte 0-2 borte mot nyopprykkede Spezia samtidig som Inter slo Lazio og passerte Milan på tabellen og ligger nå ett poeng foran. Avstanden ned til Roma på 3. plass er på seks poeng. Torsdag kveld spilte de 2-2 borte mot Røde Stjerne i den første 16-delsfinalen i Europaligaen. Bennacer og Diaz er begge ute.

Inter er ute av Europa og kan nå konsentrere seg fullt og helt om hjemlig liga der laget topper Serie A ett poeng foran Milan etter 3-1 seieren over Lazio hjemme sist helg samtidig som Milan tapte sin kamp borte mot Spezia. De viser solid form med sine 7-2-1 på de siste ti og slo Milan 2-1 i cupen bare for én liten måned tilbake. Sensi mangler.

Synes det er riktig at Inter har blitt favoritter i lokaloppgjøret. Vi spiller UB på 96-rekkeren, men på det største kupongforslaget er det naturlig å helgardere toppkampen. HUB.

5. Atalanta - Napoli

Det er bare en drøy uke siden Atalanta vant 3-1 her i den italienske cupen og kvalifiserte seg for finalen. Det ble 4-1 seier til Napoli det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen. Atalanta ligger på 6. plass med 40 poeng, men det er bare tre poeng opp til Roma på 3. plassen etter at laget slo svakt plasserte Cagliari 1-0 på utebane forrige helg. Formen siste fem: 2-2-1. Kommende uke venter selveste Real Madrid på hjemmebane i første kamp i 8-delsfinale i Champions League. Hateboer mangler for vertene, ellers ser det fint ut.

Napoli tapte 0-2 borte mot Granada i Europaligaen torsdag kveld med et reservepreget mannskap og har dermed et tøft utgangspunkt foran returkampen på hjemmebane kommende uke. De slo Juventus 1-0 hjemme i ligaen forrige helg og ligger med det på 5. plass med 40 poeng også de, men røk 1-3 her i den hjemlige cupen bare for én drøy uke siden. Det har blitt fire seire og to tap på de siste seks for Gattusos mannskap. Mertens, Hysaj, Lozano, Manolas, Demme, Ospina, Politano og Petagna er alle trolig ute hos skadeskutte Napoli.

HU bør holde. Napoli har mange fravær og et tett kampprogram om dagen.

6. Benevento - Roma

Roma vant 5-2 i det omvendte møtet mellom lagene i den italienske hovedstaden tilbake i midten av oktober i fjor. Nyopprykkede Benevento har 24 poeng etter 22 kamper og har klart seg fint etter opprykket, selv om det har gått sju kamper siden siste seier (0-3-3 siste seks). Det skiller ni poeng ned til Cagliari under streken for laget som har 2-4-5 hjemme før dette oppgjøret. Letizia er fortsatt ute.

Roma fikk med seg et kjempeutgangspunkt hjem fra første møte med Sporting Braga i Europaligaen i Portugal torsdag kveld i kampen de til slutt vant 2-0 på den lille og idylliske banen til Braga. De er Serie A's beste hjemmelag med solide 9-3-0 på eget gress, mens det har blitt litt mer beskjedne 4-1-5 på reisende fot så langt denne sesongen. Forrige helg slo de Udinese med klare 3-0 på hjemmebane og ligger med det på 3. plass med 43 poeng. Sju poeng skiller opp til Inter som topper. Smalling, Cristante, Kumbulla, Santon og Ibanez mangler hos gjestene.

Roma med brukbare 6-1-3 på sine siste ti og stinne av selvtillit etter torsdagens borteseier i Europa. Vi tror de fikser denne og spiller B i kamp 6.

7. Hertha Berlin - Leipzig

Over til Tysk Bundesliga. Rune Jarstein har fått sjansen mellom stengene igjen for sitt kjære Hertha Berlin etter trenerbyttet, men formen siste sju viser slette 0-2-5 og åtte kamper siden forrige trepoenger. De er nå nede på 15. plass med 18 poeng - kun målforskjellen skiller ned til Arminia Bielefeld (tapte fredag) og kommer fra 1-1 borte mot Stuttgart forrige helg. Hjemmefasiten viser svake 2-2-6. De tapte 1-2 da de gjestet Leipzig i det omvendte møtet tidligere i sesongen, mens det endte 2-4 her forrige sesong. Boyata, Dilrosun og Torunarigha er alle bekreftet ute, mens Cordoba, Cunha, Radonjic, Plattenhardt og Ngankam meldes usikre.

Leipzig tapte 0-2 "hjemme" mot Liverpool på nøytral bane i Budapest i første kamp i 8-delsfinalen i Champions League tidligere i uken og har dermed et bortimot håpløst utgangspunkt før returmøtet i England neste måned. Alexander Sørloths lag ligger på en råsterk 2. plass med 44 poeng før helgens runde, fem bak Bayern München som topper i kjent sil. De har tre strake seire og pene 4-0-1 på de siste fem. I forrige runde slo de Augsburg 2-1 hjemme. Laimer, Konate, Heinrichs og Szoboszlai sliter alle og det er usikkert om de rekker denne.

Hertha Berlin har vært et skuffende skue i Bundesliga denne sesongen. B på 96-rekkeren, men vi halvgarderer oppgjøret på det største systemet - UB.

8. Hoffenheim - Werder Bremen

Det endte 3-2 her sist sesong, mens lagene spilte 1-1 da de møttes i det omvendte møtet i Bremen tidligere i sesongen. Hoffenheim ledet både 2-0 og 3-1 mot Molde i Spania i det første oppgjøret i Europaligaens 16-delsfinale torsdag kveld, men rotet bort en komfortabel ledelse og misbrukte i tillegg et straffespark i kampen som til slutt endte 3-3. Det betyr at oppgjøret lever før torsdagens returkamp her i Tyskland. De er på en noe skuffende 12. plass med 23 poeng før dette oppgjøret og passerer gjestene på tabellen med seier. 2-1-2 siste fem. De kommer fra et sterkt 2-2 resultat borte mot Borussia Dortmund sist helg. 3-2-5 hjemme. Hele ni mann rapporteres å være ute på klubbens stadig voksende skadeliste, deriblant Kramaric og Håvard Nordtveit.

Werder Bremen berget til slutt plassen nærmest på mirakuløst vis forrige sesong via kvalik. De har klart seg langt bedre inneværende sesong der de ligger på 11. plass med samme poengsum som vertskapet. Bedre målforskjell plasserer de hvite og grønne foran før ettermiddagens oppgjør. 2-2-1 siste fem og 3-4-3 borte er fasiten for gjestene som kommer fra 0-0 hjemme mot Freiburg sist helg. Erras er helt sikkert ute, mens Augustinsson, Toprak, Selke, Friedl og Veljkovic alle er usikre til dette oppgjøret.

Hoffenheim sliter med skader og har en returkamp mot Molde å tenke på, men vi mener HU skal holde for videre avansement på søndagskupongen.

9. Real Sociedad - Alaves

De tre neste kampene er hentet fra Spansk La Liga søndag. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte med 3-0 seier til hjemmelaget, mens de spilte 0-0 mot hverandre i Alaves tidlig i desember. Hjemmelaget røk med klare 0-4 hjemme mot Manchester United i Europaligaen torsdag og kan nok se langt etter avansement før returen på Old Trafford kommende torsdag. I hjemlig liga ligger laget på en finfin 5. plass med 38 poeng og kommer fra 1-0 seier borte over Getafe sist søndag. 4-5-2 hjemme. Zaldua, Barrenetxea, Sangalli og Moya mangler. I tillegg så er Elustondo tvilsom.

Alaves ligger langt mer utsatt til på 16. plass med 22 poeng. Kun ett poeng skiller ned til Real Valladolid under streken før helgens runde. De har 1-1-1 på de siste tre etter at alle de fire foregående endte med tap. 2-3-6 borte. Sist helg røk de med klare 1-5 borte mot tabelltreer Barcelona. Ely er fortsatt uaktuell grunnet skade, mens Navarro må testes.

Real Sociedad får tillit på hjemmebane. En H.

10. Huesca - Granada

Huesca er jumboen i La Liga i Spania med sine 16 poeng. Fem poeng skiller opp til Eibar på trygg grunn før denne runden. Det har kun blitt én seier på de siste ti (1-2-7) og totalt 2-10-11 etter 23 runder. Svake 1-5-5 hjemme gjør det til ligaens nest svakeste hjemmelag til nå. Forrige helg tapte de 0-1 borte mot den formsterke tabellfireren Sevilla, lagets andre strake nederlag etter at de slo Real Valladolid borte i slutten av januar. Silva er ute med skade. I tillegg så er trioen Luisinho, Ramirez og Mosquera usikre.

Granada tok en sterk 2-0 seier hjemme over et reservepreget Napoli i Europaligaen torsdag kveld og har dermed med seg et veldig godt utgangspunkt før returkampen i Italia kommende uke. Laget ligger på 8. plass med 30 poeng i hjemlig liga, men det er seks poeng opp til Real Betis og Villarreal på plassene foran. 2-3-6 borte er beskjedne tall. Det endte 3-3 da disse to møttes i det omvendte møtet tidligere i sesongen. Forrige helg røk de 1-2 hjemme mot serieleder Atletico Madrid. Det betyr fem kamper på rad uten seier: 0-3-2. Suarez, Soldado og Milla mangler, mens Vallejo er usikker.

Vrien kamp. Det kan godt være Granada har Napoli bakhodet, så vi prøver HU på det minste systemet og helgarderer på det største. HUB.

11. Athletic Bilbao - Villarreal

Det endte 1-1 da lagene møttes i Villarreal i det omvendte oppgjøret mellom disse to like før jul. Athletic Bilbao er nummer ti med 28 poeng og befinner seg i et slags ingenmannsland på tabellen i øyeblikket. Formen siste fem viser 2-1-2 for laget som kommer fra 4-0 seier borte over formsvake Cadiz forrige helg. 6-1-4 hjemme i Bilbao. Nunez og Vesca er begge ute med karantene i kveldens kamp.

Villarreal slo Salzburg på bortebane i Europaligaen torsdag kveld og er på god vei videre til 8-delsfinalen i den turneringen. De ligger på 6. plass med 36 poeng i La Liga før denne runden, men etter fire strake tap røk de 1-2 hjemme mot Real Betis sist helg. De tapte 0-1 her forrige sesong og har ikke vunnet på seks kamper i hjemlig liga. Gaspar, Iborra, Moreno og Coquelin er fortsatt ute hos de gule.

HUB og helgardering synes som den eneste fornuftige løsningen i et vidåpent oppgjør.

12. Paris Saint-Germain - Monaco

Siste kamp på søndagskupongen denne uken er hentet fra Fransk Ligue 1. Paris Saint-Germain leverte en festforestilling borte mot Barcelona i Champions League tirsdag i en kamp de vant hele 4-1 etter tre scoringer av Kylian Mbappe. De ligger på 3. plass i Ligue 1 med 54 poeng etter Lyons seier fredag kveld, men med seier her kan de være tilbake på tabelltopp hvis Lille avgir poeng. Pene 6-0-1 siste sju og tre strake seire. Sist helg slo de Nice 2-1 på hjemmebane. 10-1-2 hjemme i hovedstaden før denne. Det endte 3-3 her forrige sesong, mens det ble 3-2 til Monaco sist disse møttes i november. Superstjernen Neymar er som kjent ute med skade fortsatt. Det samme gjelder Di Maria, Pembele, Bernat og Dagba.

Monaco klarte 3-3 her i fjor og vant også 3-2 på hjemmebane mot PSG tidligere i sesongen. De ligger på en sterk 4. plass i øyeblikket med 49 poeng, fem bak kveldens motstander og har sju serie og fem tap borte. Meget solide 8-2-0 siste ti er imponerende tall. Etter en rekke på sju strake seire ble det 2-2 hjemme mot Lorient sist helg. Martins sliter med skade og er ute, mens Golovin er usikker til kveldens storkamp.

Inspirert av tirsdagens oppvisning i Barcelona gir vi stjernene fra PSG tilliten og spiller H. Mbappe avgjør?

Sportspills 96-rekker:

1. Aston Villa - Leicester UB

2. Arsenal - Manchester City B

3. Manchester United - Newcastle H

4. Milan - Inter UB

5. Atalanta - Napoli HU

6. Benevento - Roma B

7. Hertha Berlin - Leipzig B

8. Hoffenheim - Werder Bremen HU

9. Real Sociedad - Alaves H

10. Huesca - Granada HU

11. Athletic Bilbao - Villarreal HUB

12. Paris Saint-Germain - Monaco H





Sportspills 432-rekker:

1. Aston Villa - Leicester UB

2. Arsenal - Manchester City B

3. Manchester United - Newcastle H

4. Milan - Inter HUB

5. Atalanta - Napoli HU

6. Benevento - Roma B

7. Hertha Berlin - Leipzig UB

8. Hoffenheim - Werder Bremen HU

9. Real Sociedad - Alaves H

10. Huesca - Granada HUB

11. Athletic Bilbao - Villarreal HUB

12. Paris Saint-Germain - Monaco H