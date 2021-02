39 smittetilfeller registrert i Oslo siste døgn

Det er registrert 39 koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er tre flere enn dagen før, men 29 færre enn snittet den siste uka.

Samme dag forrige uke ble det registrert 24 smittetilfeller.

Smittetallet det siste døgnet er 27 lavere enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 66 smittede per dag.

Det høyeste smittetrykket i Oslo er nå registrert i bydel Bjerke med 236 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. På andreplass ligger Sagene med 224 smittede. Stovner bydel, som tidligere var hardest rammet, har nå 195 smittede per 100.000, som er rundt en tredel av det var på det meste.

Smittetallet er under 100 i alle de vestlige bydelene og Nordstrand. Lavest er det i Nordre Aker med 55, fulgt av Nordstrand med 59.

I alt er nå 18.276 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Godt over halvparten av tilfellene, 11.247, er registrert i aldersgruppen under 40 år. Bare i gruppen 20–29 år er det 4.477 registrerte smittede.



