Mandagens Premier League-rykter

Pochettino skal ønske seg en gjenforening med sin tidligere målvakt.

The Express skriver at Arsenal er interessert i Celtic-spissen Odsonne Edouard, da Alexandre Lacazette angivelig kan være på vei bort fra klubben.

Ifølge The Sun nærmer The Gunners seg Sporting Lisboas spisstalent Tiago Tomas. Avisen skriver at 18-åringen kan gå for omtrent 20 millioner pund, til tross for en utkjøpsklausul på 52 millioner pund.

Etter at Mauricio Pochettino fikk sparken i Tottenham i november 2019 har han hatt jevnlig kontakt med Hugo Lloris, skriver Football Insider. PSG-manageren skal nå være interessert i å hente sin tidligere målvakt til sommeren.

Florian Nehuas i Borussia Monchengladbach virker å være en ettertraktet spiller. Ifølge tyske Kicker følger både Liverpool og Manchester City med på den 23 år gamle midtbanespilleren.

Celtic er interessert i å hente Robbie Brady fra Burnley, melder The Mirror. 29-åringen står oppført med 16 kamper så langt i Premier League denne sesongen.

Inn portene på Turf Moor kan ifølge The Sun Benficas 20 år gamle keeper, Carlos Joaquim dos Santos, komme. Burnley vurderer angivelig å gjøre et fremstøt på amerikaneren.

Norwich' høyreback Max Aarons har den siste tiden blitt koblet til flere europeiske storklubber. Nå skriver Daily Mail at Bayern München har sitt inn et ekstra gir for å sikre seg 21-åringen.

Til slutt to tidligere Premier League-kjenninger:

Newcastle skal ha blitt tilbudt sjansen å signere tidligere Liverpool- og Chelsea-spiss Daniel Sturridge, skriver 90min. 31-åringen står for øyeblikket uten klubb etter at kontrakten med Trabzonspor gikk ut.

Diego Costa, som også har en fortid i Chelsea, er ifølge Sky Sports nær å signere for barndomsklubben Palmeiras i Brasil.

